レンタル先の栃木シティで右SBに挑戦中! 鹿島MF下田栄祐が追う2人の背中「永木さん、慶さんだったらもっと…」
[2.22 J2・J3百年構想EAST-A第3節 横浜FC 5-1 栃木C ニッパツ]
昨季の度重なる負傷を乗り越え、鹿島アントラーズから栃木シティに期限付き移籍しているMF下田栄祐は現在、右サイドバックにトライしながらJ2・J3百年構想リーグを戦っている。チームが開幕3連敗と苦しむなか、自らに課するタスクは守備強度の向上。中高生時代に同じエンブレムを背負った偉大な先輩たちの姿に自身の姿を重ね、前向きな取り組みで特別な半年間を過ごす構えだ。
昨季のJ3リーグ王者に輝き、夏開幕の26-27シーズンからはクラブ史上初のJ2挑戦が決まっている栃木C。22日の第3節では昨季J1所属ながらJ2降格が決まった横浜FCに挑んだが、クオリティーの違いを見せつけられる形となった。
風上だった試合序盤は試合を支配し、前半15分に先制点を奪ったが、同30分過ぎから強風に慣れた相手に押し込まれる形に。そこから相手の左ウイングバックのMF新保海鈴に質の高いクロスを上げられるようになり、新保からFW駒沢直哉へのホットラインで逆転を許した。
そこで苦しんだのが本職のボランチではなく、右SBで2試合連続の先発を託された下田だった。1失点目は新保の縦突破を阻むことができずにクロスを許し、2失点目は中に突破してきたFW横山暁之をスライディングで止めたが、そのこぼれ球を新保に拾われた形。いずれもマッチアップした相手の動きは制限できており、ボランチの選手であれば最低限の対応をしたとも言えるが、SB基準の守備では後れを取っていた。
「中に行かせないという原則は守りつつ、1失点したシーンも原則は守れていたけど外に行かせるつもりが行かれる形になった。映像をよく見ないと分からないけど、もっと早く寄せるべきだったのか、ボールが入るポジショニングで内に絞りすぎているのか。そこはSBの選手にも聞いてうまくやろうとしているけど、今までなんとなくできていたことがクオリティーの高い選手になると。相手からしても自分の守備なら行けると思われていたと思う。そこはすごく課題だったかなと思います」
2023年に鹿島ユースからトップチームに昇格し、最初の2年間はいわきFCへの期限付き移籍でJ2リーグ通算37試合の出場経験を積んできた下田。昨季は鹿島に復帰し、J1リーグ王者に返り咲いた優勝チームの一員となったが、度重なる負傷によって公式戦出場機会はなく、再びこの特別大会では武者修行に出る形となった。
そこで待っていたのは本職ではない右SB起用だった。しかし、下田はこの起用をポジティブに受け入れているようだ。SBに取り組むにあたっての思いを聞くと、返ってきたのが下田が中学・高校時代、ボランチと右SBの兼任で鹿島を支えていた2人の先輩たちの名前だった。
「歴代の鹿島の選手も永木(亮太)さん、(小泉)慶さんがSBをしていたので、絶対にマイナスになることはないと思っています。今もSBから見たボランチに対して『もっとここにいてほしい』と思うこともありますし、ボランチにも活かせるというのを感じているので、まずは両方できれば一番いい。それでボランチに戻ったとしても、SBからの感覚を活かしてもっとSBを助けられるボランチになれると思うので、そこはすごくポジティブだなと思います」
下田が自らに求めるのは、2人のような守備強度をSBでも保つこと。「永木さん、慶さんだったらもっと対人の守備もできるし、自分は強度のところももっと必要だと思う。そこはまだまだSBとしてももっとできるよとなれるように、両方できるようにトライしていきたい」と意気込む。
そしてもちろん、攻撃的なスタイルを掲げる栃木Cならではの役割にも果敢にトライしようとしている。
「このチームは相手を剥がすところ、SBからの配球も大事なので、ボランチの選手もできるポジションだと思う。SBだけど内に入ったりしてボールを受けて得点に繋げる、アシストするというところが要求されているので、そこはもっと出していきたいと思っています」
特に下田の前に構える右ウイングのFW田中パウロ淳一はチームの攻撃の軸を担っており、彼をいかに支えられるかが右SBの大きな鍵。「パウくんにボールを預けないと始まらない。クオリティーのある選手なので、いい状態で預けるためのポジショニングは意識している」。ここまでの3試合は右サイドの良い形が多くは作れていないなか、下田は「そこでうまく打開できるようになればもっとチャンスが増えるので、もっといい連係を取れれば」と改善に取り組んでいく構えだ。
(取材・文 竹内達也)
