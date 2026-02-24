　本日の日経平均株価は、前週末の米株安を受けながらも、押し目買いやAI半導体関連銘柄への買いが入り、前週末比495円高の5万7321円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いの展開で上場来高値を更新した銘柄は130社にのぼった。上場来高値を更新した銘柄は、過去の売買によるしこり（抵抗帯）がなく、いわゆる「株価青天井」銘柄としてさらなる注目を集めそうだ。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、1株を4株に株式分割すると発表した日本ドライケミカル <1909> [東証Ｓ]、25日から標準店の約6割の商品値上げを発表した日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、養液栽培技術ベンチャー「農研ネイチャー・ポニックス」設立した旭化成 <3407> [東証Ｐ]など。そのほか、ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]は9日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業

<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3402> 東レ　　　　　東Ｐ　繊維製品

<3407> 旭化成　　　　東Ｐ　化学
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3484> イノベＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3569> セーレン　　　東Ｐ　繊維製品
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4008> 住友精化　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4182> 菱ガス化　　　東Ｐ　化学

<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4272> 日化薬　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4462> 石原ケミ　　　東Ｐ　化学
<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4549> 栄研化　　　　東Ｐ　医薬品
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学

<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5184> ニチリン　　　東Ｓ　ゴム製品
<5333> ガイシ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5357> ヨータイ　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<5869> 早稲田学習研　東Ｓ　サービス業

<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械
<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械

<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　機械
<6486> イーグル工　　東Ｐ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6651> 日東工　　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器

<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器
<6912> 菊水ＨＤ　　　東Ｓ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<6961> エンプラス　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業

<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7466> ＳＰＫ　　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7504> 高速　　　　　東Ｐ　卸売業
<7581> サイゼリヤ　　東Ｐ　小売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器

<7819> 粧美堂　　　　東Ｓ　その他製品
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ　東Ｐ　化学
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業

<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業
<8117> 中央自　　　　東Ｓ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<8928> 穴吹興産　　　東Ｓ　不動産業
<9034> 南総通運　　　東Ｓ　陸運業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学
<9913> 日邦産業　　　東Ｓ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース