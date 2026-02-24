本日の【上場来高値更新】 マクドナルド、旭化成など130銘柄
本日の日経平均株価は、前週末の米株安を受けながらも、押し目買いやAI半導体関連銘柄への買いが入り、前週末比495円高の5万7321円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いの展開で上場来高値を更新した銘柄は130社にのぼった。上場来高値を更新した銘柄は、過去の売買によるしこり（抵抗帯）がなく、いわゆる「株価青天井」銘柄としてさらなる注目を集めそうだ。
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株を4株に株式分割すると発表した日本ドライケミカル <1909> [東証Ｓ]、25日から標準店の約6割の商品値上げを発表した日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、養液栽培技術ベンチャー「農研ネイチャー・ポニックス」設立した旭化成 <3407> [東証Ｐ]など。そのほか、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]は9日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2001> ニップン 東Ｐ 食料品
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3402> 東レ 東Ｐ 繊維製品
<3407> 旭化成 東Ｐ 化学
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3484> イノベＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3569> セーレン 東Ｐ 繊維製品
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4008> 住友精化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品
<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5184> ニチリン 東Ｓ ゴム製品
<5333> ガイシ 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5357> ヨータイ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<5869> 早稲田学習研 東Ｓ サービス業
<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ 機械
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6486> イーグル工 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6651> 日東工 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6961> エンプラス 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7131> のむら産業 東Ｓ 卸売業
<7235> 東ラヂ 東Ｓ 輸送用機器
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7504> 高速 東Ｐ 卸売業
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ 小売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7819> 粧美堂 東Ｓ その他製品
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ 化学
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ 卸売業
<8117> 中央自 東Ｓ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9543> 静ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
<9913> 日邦産業 東Ｓ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
