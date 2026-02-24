長野・佐久長聖高校発の女性アイドルグループ7限目のフルールが21日、東京での現体制ラストライブを開催した。直前のインフルエンザ流行により4人が休演するという緊急事態。グループ史上最大キャパシティの会場で、3年生の岡澤唯と勝見奏花がどう背負い、どう走り抜けたのか。終演直後の2人を直撃した。（推し面取材班）

アンコールまで駆け抜けて戻ってきたバックヤード。勝見が岡澤にそっと拳を差し出す。岡澤が、コツンと合わせる。目が合う。ふっと笑う。言葉はない。だが、やり切った者だけが共有できる達成感が、2人の中には確かにあった。

勝見が、静かに口を開く。

「最初は10人で出ると決まっていたのですが、急に出られなくなってしまって、ヤバいという焦りがありました。でもやはり最後ですし、4人の思いも背負っていかなければいけないというプレッシャーもあったので、前日まで追い込んで、6人でLINEなどで『ここはこうしようね』と協力し合って頑張りました」

岡澤も続ける。

「今朝、出られなかったメンバーから応援メッセージをもらったんです。そこでもっとやる気が出たというか、私たちが背負わなければいけないんだという自覚も出てきました。なので本当にみんなの思いを背負って頑張れたステージだったと思います」

“耐える”のではない。「背負う」と決めた。その意識が、急造の6人フォーメーションに芯を通した。

幕が上がり、視界に飛び込んできたのは、奥までびっしりと埋まった客席だった。段差の上まで広がる人、人、人。そして、揺れる無数のオレンジのペンライト。

岡澤がこの光景を振り返る。

「ステージに立って初めて客席を見た時に、なんでこんなに広いんだろうと本当にびっくりしました。しかも広いだけじゃなくてお客さんが満員でパンパンに詰まっていて、今まで見たことない景色で本当に最高でした。お客さんの熱量にもすごく救われた部分があるので、本当に楽しい気持ちでいっぱいでした」

勝見も噛みしめるように語る。

「アンコールをいただいたのが私たちにとって2回目だったんです。生でファンの方の声援や思いが聞けるのは特別な機会なので、皆さんの思いが直接伝わってきて、それに応えようという思いが余計に強くなりました。皆さんが本当にここまで一生懸命応援してくださっているんだなというありがたみを感じることができて、本当に嬉しかったです」

本編終了後、会場を揺らすアンコールの大合唱。その声が、6人の背中を最後まで押していた。

3月1日。3年生5人にとって正真正銘のラストワンマンが控える。舞台は、彼女たちが最初に立った原点の場所、長野JUNK BOX。今回休演したメンバーも含め、1期生全員で立つ最後のステージだ。

岡澤は前を見据える。

「東京でのラストを終えたばかりで、本当のラストとなるとまだ実感が湧いてこないのですが、持てる力を全部出し切りたいと思います。今日はパフォーマンス的に上手くいかないところも多かったので、しっかり修正して、よりナナフルらしいライブを披露できるよう10人で頑張りたいです」

勝見も力を込める。

「JUNK BOXは、私たちのホームであり、始まりの場所なので、10人全員で悔いがないよう全て出し切って、ラストライブに相応しいステージをお届けしたいです」

取材を終えた2人がもう一度顔を見合わせた。

「この景色は一生忘れないね」

「うん、忘れない！」

オレンジに咲く景色を最後は10人全員で。その光に導かれる物語は、長野へと続いていく。