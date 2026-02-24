長野・佐久長聖高校発の10人組アイドルグループ「7限目のフルール」が21日、東京・代官山UNITで東京での現体制ラストライブ「君といた証」に臨んだ。グループ史上最大キャパシティで迎える集大成。しかし開演が迫る中、インフルエンザによる4人の休演が発表される。10人で立つはずだった東京ラスト――その空白を、6人は涙ではなく、燃えるような汗で埋めてみせた。（推し面取材班）

♪咲き誇れ 君はフルール――

本編ラスト「君はフルール」。落ちサビ直前、会場の空気が一瞬だけ止まった。この楽曲で最も聴かせるパート。本来なら、3年間その旋律を守ってきた竹内花春（はる）が歌うはずのフレーズだ。だが、ステージにその姿はない。インフルエンザによる無念の休演。その事実が、胸の奥を静かに締めつける。

その空白に、3年生・勝見奏花（そな）が息を吸い込み、伸びやかな高音を解き放った。まっすぐで、どこか震えを帯びた声。代役という言葉では片付けられない。盟友の無念を、そして自分自身の悔しさを、丸ごと乗せた一声だった。

もう一人の3年生・岡澤唯は、限界の先へ足を踏み入れたような熱気で顔を赤く紅潮させていた。「君フル」の終わり、6人が横一列に並び、片手を花に見立てて広げる。天井から降り注ぐスポットライトが額を照らす。そこにあったのは涙ではない。やり切った者だけが流せる、大粒の汗だった。

3年生5人にとっても、10人体制としても最後の東京ワンマン。だが、開演2日前にインフルエンザの影響で3年生の片岡和（にこ）、高柳咲彩（さあや）、竹内花春、そして2年生・宮下裕萌（ゆめ）の休演が発表された。実際にステージに立ったのは、2人の3年生と、2年生4人（大野田咲穂、小倉早絢、沢柳真生、清水埜乃椛）の計6人。祝祭のはずの空間に、言葉にできない緊張が走っていた。

幕が開ける。暗闇の中、客席から飛んだのは「おぐ、おかえりー！」の声だった。体調回復に努め、この日のために戻ってきた小倉への歓迎。止まりかけていた時間を前へと動かす。

オープニングは「夢色の明日へ」。疾走するイントロとともに、6人が勢いよくステージへ飛び出す。客席でナナフルカラーのオレンジ色のペンライトが一斉に揺れた。その光は、歌詞の♪一緒にゆこう 僕らならなんだってできるから――にリンクするようにメンバーの背中を力強く押した。

歌い終えると、沢柳がマイクを握りしめる。

「今日は6人の出演になってしまったんですけど、気持ちは10人で、東京ライブのいい締めくくりができるように盛り上がっていきましょう!」

「気持ちは10人」。その言葉が、この日咲いた“6輪の花”の支柱になった。10人で完成させてきたフォーメーションを、6人で再構築した約70分、全12曲。空いた立ち位置を埋め、視線で合図を送り、呼吸を重ねる。MCも主担当・竹内の不在を埋めるように、岡澤と勝見の3年生コンビがアイコンタクトを交わしながら言葉をつむいでいく。その姿はこの2年間、そして3年間で磨き上げたステージスキルの賜物だった。

中盤の「キミはたからもの」では、間奏で10人それぞれの定番コールが響く。不在の4人の名前を、6人と観客が一緒に叫んだ。ステージにいないはずの名前が、確かにこの空間に存在する。その瞬間は、誰も欠けていなかった。

だが現実は甘くない。その後のMCで、小倉が一時退場する。マネージャーが足早に舞台袖に駆ける。ステージ上には5人。それでも誰一人、動揺を顔に出さない。荒い息を吐きながら「あの日のメロディのように」を歌い、踊り続けた。足が止まれば、心も折れる。だから止まらない。ファンによっては、この東京公演が3年生のステージ見納めかもしれない。目の前の1人1人に向けて、今出せるすべてを叩きつけた。

そして「君はフルール」のイントロが流れた瞬間、小倉が舞い戻った。6人が再びそろう。それだけで、会場を照らすオレンジ色が一段と濃く輝く。欠けながら、それでも前へ進む姿が、この日のすべてを物語っていた。

最後のMC。勝見が手紙を開いた。必死にこらえていた涙が、せきを切ったように頬を伝った。

「10人全員で、このステージに立ちたかったです。4人がインフルで出られなくなって、正直すごく悔しい。この10人で見る最後の景色をずっと楽しみにしていたので、『どうして今日なんだろう』って何度も思いました」

悔しさを隠さず、それでも前を向く。

「今日は6人だけど、10人分の思いを背負って立っています。離れていても私たちは10人で一つです」

続く岡澤は、柔らかな笑顔でデビューからの3年間を振り返る。小さくてカラフルだった光景が、いつしか広く豊かな海になっていたこと。雨の日も雪の日も、遠い会場でも会いに来てくれたファンの存在が、今日の景色をつくったこと。

「この3年間、特別の青春を一緒に過ごしてくださって、本当にありがとうございました。私は今回の10人体制ラストライブをもって、ナナフルとしての活動に一区切りがつきます。でも、この活動を通して学んだことや培った力は、これから先もずっと私の背中を押し続けてくれる大切な宝物です。ナナフルとして過ごした時間は、私の一生の誇りです」

10人で立つはずだった東京ラスト。休演メンバーの無念を背負った6人は、“涙より熱い汗”でその舞台を死守した。額を伝った雫は、悔しさの結晶であり、それでも進むと決めた証でもある。

岡澤は最後に、こう続けた。

「本当の卒業まではまだほんの少しだけ時間があります。最後の最後まで、感謝の気持ちを届けていきたいです」

代官山UNITのステージに落ちた汗は、やがて乾く。だが、この日刻まれた「君といた証」は消えない。

3月1日。3年生がデビューライブを行った長野・JUNK BOXで、10人体制最後のワンマンライブが待っている。東京で流した“涙より熱い汗”は、未完成のまま終わらない。

この日、6人で守った物語を、今度こそ10人で完結させるために。

【セットリスト】

2026年2月21日（土） 東京・代官山UNIT

7限目のフルール 10人体制ラストライブ「君といた証」

M1：夢色の明日へ

MC

M2：てぃんとん

M3：輝き出して走ってく

M4：突然

MC

M5：風を受けて舞い上がれ

M6：キミはたからもの

MC

M7：自分革命

M8：きらめく大空に虹をかけて

M9：まっさらアオハルセンセーション!

MC

M10：あの日のメロディのように

M11：君はフルール

MC

EN1：青に咲くシンフォニー

MC