長野・佐久長聖高校発の女性アイドルグループ「7限目のフルール」（ナナフル）が21日、東京・代官山UNITで現体制ラストライブを開催した。インフルエンザの影響で、2年生の宮下裕萌（ゆめ）と3年生3人が欠席する緊急事態。それでもステージでは出演した2年生4人が結束力を発揮した。4月から最上級生としてグループ最終章を背負うメンバーが、終演後、それぞれの胸中を語った。（推し面取材班）

最大キャパの空間で迎えた現体制ラスト。10人で立てなかった悔しさを抱えながらも、ステージ上には確かな連帯があった。

象徴的だったのは終盤のMCだ。ステージ復帰した2年生・小倉早絢が思いを語る中、感極まり言葉に詰まる場面があった。その瞬間、同期の清水埜乃椛、大野田咲穂、沢柳真生が言葉をつなぎ、そっと寄り添い深呼吸を促した。誰かが立ち止まりそうになれば、誰かが支える。阿吽（あうん）の呼吸で空気を整え、ステージを完走した。

3年生コンビ、岡澤唯と勝見奏花も本番MCでこの光景に目を細めた。

「（休演した3年生の）さやぴ（＝高柳咲彩）、にこ（＝片岡和）、はる（＝竹内花春）に伝えなきゃね。安心して卒業できる、って」「裕萌ちゃんにも頑張ろうね!って言おうね」。後輩の成長を確信したからこその、率直な言葉だった。

終演後、沢柳はまっすぐ前を見据えた。

「東京で先輩たちと一緒に立てるのが今日で最後ということで、すごく寂しい気持ちもありますし、5人の先輩と全員で立てることが叶わなかったのがすごく悔しいです。でも、こういう悔しい思いをした舞台があるからこそ、これからもっとそれを力に変えて、今度はお客さんをもっと笑顔にしたいです。たとえステージに上がれないメンバーがいたとしても、それを感じさせないほど楽しいステージを届けたいと思っています」

小倉も胸の内を明かす。

「私は直前までイベントをお休みしていて、先輩と出られるライブも少なくなってしまって今日を迎えました。またこうやってステージに立つことが出来て本当に幸せです。そして次は10人全員で最高のパフォーマンスを披露したいです」

清水は、ステージ上で背中を預けた3年生の姿を思い返した。

「ライブをしている中で、やはり10人で立ちたかったという思いは強かったのですが、先輩方がすごく支えてくださって、私たちも頼りになるように大きくならなきゃというプレッシャーも感じました。先輩方がナナフルをここまで築いてくださったので、2年生5人でこれからもっとナナフルを輝かせていきたいです」

涙で目を真っ赤にした大野田はあふれる思いをにじませながら語った。

「私自身もみんなも強い覚悟で準備してきました。それは練習中はもちろん、顔を会わせた時にもすごく感じるほどでした。それぐらい、全員が楽しみにしていたからこそ少し悔しい部分もありました。でも今日ステージに立って、いろんなことを思い返した時に、その時は辛かった練習でも振り返ってみると楽しかった。今日も全力で楽しめて本当によかったです。10人で過ごした全ての時間が宝物だなと改めて実感しました」

ステージの上で交わされた視線。言葉に詰まった仲間を支え続けた掌。先輩の「安心して卒業できる」という一言。それらはすべて、形のないバトンだった。

3年生卒業後、5人体制となるナナフル。10人で立てなかった東京ラストは、集大成と同時に“始まり”の合図となった。