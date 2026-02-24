『うらみちお兄さん』まさかの舞台化決定で7月上演 キャスト発表＆ビジュアル解禁
漫画『うらみちお兄さん』が舞台化されることが決定した。7月8日〜7月12日にシアターサンモールにて上演される。あわせてキャスト情報が解禁された。
【動画】顔そっくり！舞台『うらみちお兄さん』キャストの応援映像
表田裏道は西海龍人、蛇賀池照は二階堂心、兎原跳吉は中田凌多、熊谷みつ夫は大海将一郎、多田野詩乃は澤田真里愛、出木田適人は田口巧輝、枝泥エディは島田弘蓮、木角半兵衛は小椋涼介、上武裁人は中島礼貴、猫田又彦は鷲尾修斗が演じる。
原作者の久世岳は「うらみちお兄さんの舞台化が決定しました！作品の性質上かなり親和性が高く楽しいものにしていただける予感がしており私も楽しみです。今夏、ぜひ劇場にうらみちお兄さん達に会いに来ていただけますと幸いです！」と喜んでいる。
同作は、教育番組「ママンとトゥギャザー」の体操のお兄さん・表田裏道、通称“うらみちお兄さん”が、よい子のみんなに笑顔を振りまきながらも、時々大人の闇を垣間見せてしまう、悲哀あふれるコメディ作品。2021年にテレビアニメ化され話題となった。
