ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第７回「決死の築城作戦」が２２日に放送された。次回に「墨俣一夜城」（１５６６年）を迎える。

木下藤吉郎（＝豊臣秀吉、池松壮亮）が美濃攻めのため砦を築くため、後に重臣となる川並衆筆頭の蜂須賀正勝（高橋努）に協力を頼み、元川並衆だった前野長康（渋谷謙人）も登場した。

前野長康の登場で、後の豊臣家の悲劇、秀次事件（１５９５年）が話題に。主人公木下小一郎（＝豊臣秀長、仲野太賀）没後の事件であるため、今大河では暗黒事件は描かれないとの見方もあるが…。

前野長康は秀次事件の連座で落命したと伝わる。

ドラマには秀次の両親となる、秀吉の姉とも（宮澤エマ）、ともの夫弥助（上川周作）も登場しており、ともに演技派俳優が起用されている。

秀次誕生は「墨俣」の２年後とされる。

ネットでも「後に秀次事件に連座させられる前野殿」「後味悪くするであろう秀次事件」「秀次も若い頃から描く（前野長康は豊臣秀次の家老になる）のかな？」「秀次事件で粛清される」「まだまだ先だけど秀次事件どうするのか気になりますね」「秀長死後だからそこまでは描かれないかな」との反応が投稿されている。