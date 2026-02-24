¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÅçÅÄËã±û¤Î2030Ç¯¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ë´üÂÔÊ¨Æ¡Ö¥í¥·¥¢Àª¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡£²£°£³£°Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÇÅçÅÄËã±û¡Ê£±£·¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËÁá¤¯¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅçÅÄ¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ò£³Ï¢ÇÆÃæ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤ÆàÌµÅ¨á¾õÂÖ¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¾¡Íø¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ï¤º¤«¤Êº¹¤ÇÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤á½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡²óÂç²ñ¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¡££´²óÅ¾¤òÄ·¤Ö¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¶â¥á¥À¥ë¤¬¤¢¤êÆÀ¤¿Ä¶°ïºà¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¼¡²ó¸ÞÎØ¤Ø´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÅçÅÄËã±û¤¬¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ê¡×¡ÖÅçÅÄËã±û¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅöÀË¤·¤¤¤è¤Ê¤¡¡ÄÇ¯ÎðÀ©¸Â¤á¡Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÌµÁÐ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤·½Ð¤Æ¤¿¤é¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¤¡¡¼¡×¡ÖÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅçÅÄËã±ûÁª¼ê¤¬¡¢¼¡¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡¼¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¥í¥·¥¢Àª¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉáÄÌ¤Ë¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥À¥ë³Î¼Â¤È¤Î°Õ¸«¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿Ãæ°æ¤È¤ÎÆ±À¤ÂåÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢ÅçÅÄ¤Îº£¸å¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£