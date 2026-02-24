シャオミ・ジャパンは、同軸トリプルドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を2026年2月24日（火）より発売開始します。カラーはグレイシャーブルー、オブシディアンブラック、クラウドホワイトの3色。実売価格は8980円（税込）。

記事のポイント 1万円を切る価格ながら、強力なノイズキャンセリング機能を備え、同軸トリプルドライバーによる臨場感のある高音質サウンドも実現した高コスパモデル。通話品質にもこだわっているので、オンライン会議などにもオススメです。

「REDMI Buds 8 Pro」は、可聴範囲全体で最大55dBのアクティブノイズキャンセリング深度に対応。周囲の環境ノイズを検知し、装着状態や環境変化に合わせてリアルタイムに最適化します。

さらに、ノイズキャンセリングとノイズマスキングを組み合わせることで、移動中でも心地よい静けさを実現。飛行機・鉄道・公共交通機関などの使用シーンに合わせて音声への没入感を高めます。

同軸トリプルドライバーにより、より豊かなディテールと俊敏なサウンドレスポンスを実現。低音域は100Hz以下で最大2dB向上し、輪郭のある重低音を楽しめます。また、LDAC高音質伝送に対応し、歪みを抑えたクリアなサウンドを実現します。Hi-Res Audio認証品です。

さらに、3Dオーディオの立体的なサウンドにより、クリアな音声、聞き取りやすい会話、繊細なディテール、臨場感あるサウンドを実現。さらにアダプティブサウンドにも対応し、デバイスを問わず音楽・動画・ゲームに没入できる立体的なリスニング体験を提供します。

Xiaomi独自開発のAIアルゴリズムと3つの内蔵マイクの組み合わせにより、どこにいてもクリアな通話を実現しており、風切り音にも強く、風速12m/sの環境下でも聞き取りやすい通話が可能です。

2台のデバイスへ同時接続できるマルチ接続に対応。さらに、1台のデバイスに2組のイヤホンを接続できる「オーディオ共有」により、コンテンツを手軽にシェアできます。

ケースを開くと対応デバイスを自動検出して接続できるGoogle Fast Pairにも対応するほか、Xiaomi Earbudsアプリでジェスチャー操作やオーディオ設定などを自在にカスタマイズできます。

1回の充電で最大8時間、充電ケース併用で最大33時間の音楽再生が可能。急速充電により、わずか5分の充電で最大2時間のリスニングが可能です。さらにIP54等級の防塵・防滴に対応し、日常のさまざまなシーンで安心して使用できます。

シャオミ・ジャパン 「REDMI Buds 8 Pro」 発売日：2026年2月24日 実売価格：8980円（税込）

