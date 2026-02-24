BabyKingdomが新アトラクション「ハピネのかくれんぼ」のMVを公開した。

表題曲の「ハピネのかくれんぼ」は、日常の中に潜む幸せ＝happinessを自分自身の目で見つけ出していこう、をテーマに 「フォレストファンタジー」 の世界観を、軽快な行進リズムと陽気で祝祭感のあるバンドサウンドに、ケルト風スパイスを効かせ表現。

咲吾（Vo）は、森の奥のもしもと語りながらも、人生のほろ苦さ、ファンへの気持ち、バンド自身の未来への意志を高らかに歌い上げ、べびきんらしいエンタテインメントに消化、聞くもの全てを幸せな気分にさせてくれるポジティブな一曲に仕上がっている。

そして本作を引っ提げたリリースツアー＜spring oneman tour『FOREST FANTASIA』 ＞の開催も決定している。

◼︎リリース情報

21stシングル「ハピネのかくれんぼ」

2026年3月4日(水) リリース 【初回限定盤 A type】 CD+DVD

品番：AMFD-1031 価格：\1,980(税込)

［CD］1. ハピネのかくれんぼ 2. タイトル未定

［DVD］「ハピネのかくれんぼ」 MV&メイキング 【通常盤 B type】 CD

品番：AMFD-1032 価格：\1,650(税込)

［CD］1.ハピネのかくれんぼ 2.タイトル未定

3.タイトル未定 4.ハピネのかくれんぼ(inst) 5.タイトル未定(inst) 6.タイトル未定(inst) 【A/Bタイプ共通 封入特典】

初回プレスのみトレカ1枚ランダム封入(全8種の内)

◼︎ライブ情報

＜winter oneman tour 『FOREST FANTASIA』＞

3月4日(水) 渋谷 REX

3月14日(土) OSAKA MUSE

3月21日(土) 柏 PALOOZA

3月22日(日) mito LIGHT HOUSE

3月29日(日) 仙台 MACANA

4月4日(土) 札幌 Crazy Monkey

4月5日(日) 札幌 Crazy Monkey

4月11日(土) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

4月12日(日) 新横浜 NEW SIDE BEACH!!

4月19日(日) 名古屋 ell.FITS ALL

4月26日(日) 滋賀 U★STONE

4月29日(水祝) KYOTO MUSE

5月3日(日) 池袋 EDGE

5月5日(火祝) 西川口 Hearts

5月16日(土) 福岡LIVEHOUSE Queblick

5月17日(日) 福岡LIVEHOUSE Queblick

5月19日(火) 広島SECOND CRUTCH

5月27日(水) 渋谷ストリームホール ※ファイナル ＜大西バースデーONEMAN LIVE 『大西とチートデイ 2026』＞

5月22日(金) 心斎橋CLAPPER ＜もにょバースデーONEMAN LIVE 『もにょとチートデイ 2026』＞

5月23日(土) 神戸 太陽と虎

◼︎リリースイベント

3月7日(土) littleHEARTS.東京店

3月8日(日) 開催予定(関東エリア調整中)

3月15日(日) littleHEARTS.大阪店

3月28日(土) タワーレコード仙台パルコ店

4月5日(日) タワーレコード札幌パルコ店

4月18日(土) 名古屋fiveStars

4月25日(土) Joshin日本橋店7階イベントホール

5月17日(日) ミュージックプラザ・インドウ