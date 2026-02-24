NIGHTMARE¡¢33rd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¾ÜºÙ¡¦¥¤¥ó¥È¥í¤¬Ä°¤±¤ëYouTube¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¸ø³«
NIGHTMARE¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë33rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReach for¡×¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬Ä°¤±¤ëYouTube¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò°ìµó¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¡¦µÜÏÆ¿Ê¤¬»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹õ¤¤°áÁõ¤¬±Ç¤¨¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
33rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReach for¡×¤Ï¡¢¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢¸ÂÄêÈ×¤ÎCD¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖReach for¡×¡¢¡Ö [N] ¡×¤Î2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖReach for¡×MV¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿M-CARD¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¡¢¸ÂÄêÈ×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦1¶Ê¡ÖÀúÆ°¼Ô¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢·×3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£33rd Single¡ÖReach for¡×
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜM-CARD¡Ë¡§CRCP-10497 ¡ï3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡§CRCP-10498¡¡¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¸ÂÄêÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÛReach for[N]
¡ÜM-CARD (Reach for Music Video¡ÜMaking Movie)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÛReach for[N]ÀúÆ°¼Ô
¢£¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØNIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸¡¡Å·²¼ÂçË½Áö¡¡ºÇ½ª¸ø±é¡¡Ìë±ã 2025.11.9 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray+2CD¡Ë:CRXP-10017 ¡ï12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹ ¥ì¥×¥ê¥«ÉõÆþ
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray¡Ë:CRXP-10018 ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨FC¸ÂÄê¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡¦Blu-ray¡§¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÁ´24¶Ê¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
1.Believe
2.dogma
3.¼«½ý¡Ê¾¯Ç¯¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡Ë
4.Quints
5.SMILE
6.livEVIL
7.Åìµþ½ýÇ¯
8.BIRTH
9.¥¢¥ë¥ß¥Ê
10.Mist
11.¤ï¤¹¤ì¤ÊÁð
12.¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë
13.HATE
14.ÂÆÀ¥Ö¥®¡¼
15.Baku
16.¥á¥É¥ì¡¼·
(Cherish¡ÁBOYS BE SUSPICIOUS¡ÁERRORs¡Á404¡Áa:FANTASIA)
17.the WORLD
18.¶ËÅìÍð¿´Å·¹ñ
19.Jubilee
EN1.Ìë±ã-¥µ¥Ð¥È-:ALTER
EN2.Can you do it?
EN3.¶Ë¾åÇ¾¿ÌÎû¹ö¡¦Ð¡¼°
EN4.¥¸¥ã¥¤¥¢¥Ë¥º¥àÅ·
EN5.Star[K]night
+¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¦CD¡§¥é¥¤¥Ö²»¸»Á´24¶Ê¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¢£SG¡ÖReach for¡× & Blu-ray¡ÖNIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸ Å·²¼ÂçË½Áö¡¡ºÇ½ª¸ø±é¡¡Ìë±ã 2025.11.9 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
3/21¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á¡¡Talkport¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡¡¢¨ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È
3/22¡ÊÆü¡Ë¡ã¥¯¥é¥¦¥óÆÁ´Ö¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¡ä
12:00¡Á17:00 ½ªÎ»Í½Äê¡¡Åìµþ¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥ÇÅìµþÉÍ¾¾Ä®¡Ê°®¼ê¡õ¥µ¥¤¥ó¡õ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡Ë¡¡
4/7¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ
¢¨Blu-ray¡ÖNIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸ Å·²¼ÂçË½Áö¡¡ºÇ½ª¸ø±é¡¡Ìë±ã 2025.11.9 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾å±Ç²ñ
4/21¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á¡¡»¥ËÚ
4/26¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á¡¡ÀçÂæ
4/28¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á¡¡Ì¾¸Å²°
5/02¡ÊÅÚ¡Ë17:00¡Á¡¡Ê¡²¬
5/10¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á¡¡Âçºå
5/30¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ
5/31¡ÊÆü¡ËÅìµþ
¢£¡ãNIGHTMARE TOUR 2026 ¡ÈReach for¡É¡ä
4/4 (ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBAY HALL 16:15 / 17:00
4/5 (Æü) ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3¡¡16:30 / 17:00
4/11 (ÅÚ)ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA¡¡16:30 / 17:00
4/12 (Æü) µþÅÔ¡¦FANJ¡¡16:30 / 17:00
4/18 (ÅÚ)²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM¡¡16:30 / 17:00
4/19 (Æü) ¹Åç¡¦LIVE VANQUISH¡¡16:30 / 17:00
4/22 (¿å) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡16:30 / 17:00
4/23 (ÌÚ)ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡16:30 / 17:00
4/25 (ÅÚ)µÜ¾ë¡¦ÀçÂæGIGS¡¡16:30 / 17:00
4/29 (¿å¡¦½Ë) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¡¡16:30 / 17:00
5/3 (Æü) Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1¡¡16:30 / 17:00
5/4 (·î¡¦½Ë) ÂçÊ¬¡¦DRUM Be-0¡¡16:30 / 17:00
5/6 (¿å¡¦½Ë) °¦É²¡¦¾¾»³WstudioRED¡¡16:30 / 17:00
5/9 (ÅÚ) Âçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¡16:30 / 17:00
5/16 (ÅÚ)Ê¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio¡¡16:30 / 17:00
5/17 (Æü)´ôÉì¡¦club-G¡¡16:30 / 17:00
5/23 (ÅÚ) Åìµþ¡¦Ë½§PIT¡¡16:00 / 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á°Çä¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,500(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÅöÆü¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \9,500(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
4/25ÀçÂæ¸ø±é¡¦5/23Åìµþ¸ø±é¤Î¤ß
Á°Çä¡¡»ØÄêÀÊ ¡ï10,000(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÅöÆü¡¡»ØÄêÀÊ ¡ï11,000(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¾ÜºÙ¢ªhttps://nightmare-web.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok