◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、１着馬に高松宮記念の優先出走権）

ウイングレイテストが、９歳馬以上では１７年キーンランドＣ（エポワス）以来のＪＲＡ平地重賞Ｖを狙う。

前走のカーバンクルＳが２３年スワンＳ以来のＶ。２４日の坂路では６２秒２―１３秒４とハツラツとした動きを見せ、畠山調教師は「順調だし、松岡も『調子がいい』と言っている」と、９歳馬の充実ぶりに目を丸くする。

運動後にはカイバおけに顔を突っ込んで、一心不乱に食事を取る。「脚元を含めて丈夫だし、何よりよく食べる。人と同じで食べることが大事」と旺盛な食欲を頼もしそうに見つめる。

ウインレーシングクラブの代表はビッグレッドグループの創設者・岡田繁幸氏の三男・義広氏。「繁幸社長から『牧場で壊れるくらいなら競馬でも壊れてしまう。こっちでしっかりやっていくし、トレセンでもしっかりやってもらって構わない』と。厳しく鍛える方針がウインにも受け継がれていると思う」。香港でＧ１２勝のウインブライトも管理した師は、牧場での育成も息の長い活躍の要因と語る。

同期には昨年のスプリンターズＳを制したウインカーネリアンも控える。

勢い十分の「ウイン大ベテラン組」が、短距離路線を盛り上げる。（浅子 祐貴）