レアルが下部組織の17歳MFマルコ・コンパニーと新契約を締結

スペインの名門レアル・マドリードは、次世代のスターと見込まれるアカデミー育ちの逸材と1億ユーロ（約180億円）の契約解除金で新契約を締結した。

スペイン紙「AS」では、下部組織の17歳MFマルコ・コンパニーと新契約を締結したとしている。レアルの中では「この年齢で、このポジションで最高の選手」という評判で、中盤で豊富な運動量を持つという。

今回の契約では2028年6月までの延長となり、契約解除金は1億ユーロに設定されたという。筋肉の違和感を抱えたものの回復したコンパニーは、飛び級で少し上の世代別代表でもプレーする見込みだとした。

こうした高額が設定された理由には、すでにイングランドのクラブが獲得に動いていたからのようだ。「左利きで175センチの身長があり、力強いシュート力と視野の広さがあり技術の高いMFだ。ラストパスと、チームプレーへも兼ね備えている」として、ポルトガル代表MFヴィティーニャと比較する声もあるという。

17歳にして途方もない金額が設定された新たなスター候補が、どのような成長を見せていくのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）