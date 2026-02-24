ABC澤田有也佳アナ、大阪マラソンで子どもと2ショット…「ママやんか」「もうそんなに子供大きくなったんですね」
ABCテレビの澤田有也佳アナウンサーが24日、自身のXを更新し、『大阪マラソン2026』を沿道から応援する姿を披露した。澤田アナは育休中で、写真は子どもを抱いた2ショットとなった。
【写真】ABC澤田有也佳アナ、大阪マラソンで子どもと2ショット
澤田アナがレギュラー出演していたラジオ『ミルクボーイの火曜日やないか！』（毎週火曜 正午）から、ミルクボーイ・内海崇が2年連続でマラソンに挑戦。澤田アナは「内海さんやないか」のパネルを手作りして、エールを送った。
内海も同日放送の番組内で「サワディーがさ、沿道に来てくれたのよ」と明かした。澤田アナの子どもとは今回が「はじめまして」だったという。「うれしすぎて、テンションあがってしまって」と振り返り、「ありがとう、サワディー！」と感謝を伝えた。
ファンからも多くの反応があり「きやー澤田さんじゃないですか！」「さわでぃ、お元気でなにより」「澤田さん！ママやんか」「もうそんなに子供大きくなったんですね」など、多数のコメントが寄せられている。
