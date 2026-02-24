大相撲の元大関・若嶋津（69）と元歌手の高田みづえさん（65）の長女でモデルのアイリ（37）が24日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を妊娠したことを公表した。

アイリは、「はい！ということで、4人家族になります！」とつづり「"親"や"ママ"という名称がまだまだ自分にはもったいないようなくすぐったいような…不思議に感じてしまう私なのに、2人の母になります。不安は尽きないけれど、1人目に続いて長く壮絶だった悪阻期を終え、今はただただ楽しみです」と報告した。

また「今回は娘もいての悪阻だったので本当にどうにもならず、オムツも母に変えてもらわなかったような私が沢山母に甘えさせてもらいました」とし「辛すぎる様々なマタニティトラブルと、夫、両親、そして娘に対する罪悪感でしょっちゅう泣いてたなぁ。だからこそ尚更、ここまで来れたことに感謝しています。元気にぽこぽこうにょうにょ動いている赤ちゃんと一心同体でいられる奇跡の時間、そして、残り少ない娘だけのママでいられる貴重な時間、どちらも一瞬一瞬を大切に過ごしたいと思います」と説明した。

出産は「順調にいけば、今回も自然豊かな場所にある助産院でお世話になります またその話もゆっくり綴らせてください いつも私たち家族を見守り、あたたかいメッセージを下さる皆さま、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします」と締めくくった。

アイリは21年10月に俳優の春山翔との結婚を発表。24年4月に第1子女児を出産した。