犬の「超危険な症状」5選

1.ぐったりして動かない

犬が呼びかけに反応せず、力なく横たわっている状態は非常に危険です。特に、大好きなおやつを見せても目を開けない、あるいは視線が定まらずぼんやりしている場合は、脳や心臓に大きなトラブルが起きている可能性があります。

ただの疲れだと思って放置すると、そのまま意識を失ってしまうこともあるため、すぐに病院へ連絡してください。体に触れたときにいつもより極端に熱かったり、逆に冷たかったりする場合も、命に関わるサインである可能性が高いです。

2.何度も激しく吐く・下痢をする

一度吐いただけで元気があるなら様子を見ても良いですが、短時間に何度も吐き続けたり、水のような下痢が止まらなかったりする場合は要注意です。犬の体は人間よりも小さいため、激しい嘔吐や下痢が続くとあっという間に深刻な脱水症状に陥ります。

また、吐いたものに血が混じっている場合や、便が黒くてドロドロしている場合は、内臓から出血している恐れもあります。体力を激しく消耗するため、「明日まで待とう」とせず、すぐに獣医師の診察を受けてください。

3.呼吸が苦しそう

激しい運動もしていないのに、口を大きく開けて「ハァハァ」と苦しそうに呼吸をしていたり、肩を上下させて息をしていたりするのは、酸素が十分に足りていない証拠です。

特に、舌の色を確認して、普段のピンク色ではなく紫や白っぽくなっている（チアノーゼ）場合は、一刻を争うほど危険な状態です。

肺や心臓の病気、あるいは喉に何かが詰まっている可能性もあります。呼吸の異常は数分で命に関わることが多いため、一分一秒を争う状況だと考えて行動してください。

4.お腹が急激に膨らむ

食事の直後などに、お腹がパンパンに膨らんで苦しそうにしている場合は「胃捻転（いねんてん）」という恐ろしい病気が疑われます。これは胃がお腹の中でねじれてしまう病気で、大型犬に多いですが小型犬にも起こります。

吐きたそうにしているのに何も出ない、よだれが大量に出る、落ち着きなく歩き回るといった様子が見られたら、すぐに病院へ向かってください。発症から数時間で命を落とすこともあるため、夜間であっても迷わず救急外来を受診すべき緊急事態です。

5.突然のけいれんや震え

体がガクガクと震え出したり、手足を突っ張らせてバタバタさせたりする「けいれん」は、飼い主が最も動揺する症状のひとつです。口から泡を吹いたり、白目を剥いたりすることもあります。

発作が起きている最中は、無理に抱き上げたり口の中に手を突っ込んだりせず、まずは犬が家具などにぶつからないよう周囲を片付けて安全を確保してください。

発作が数分以上続く場合や、一度治まってもすぐに繰り返す場合は、脳や神経に重大なダメージを与えるため、至急の処置が必要です。

「いつもと違う」を見極めるチェックリスト

病気のサインは、急激な症状だけではありません。日々の暮らしの中にある「小さな違和感」がヒントになります。まずは食欲です。いつも完食する子が半分以上残したり、水だけを異常に大量に飲んだりしていないか確認しましょう。

次に歩き方です。足を引きずっていたり、腰を丸めてトボトボ歩いたりしていないでしょうか。また、排泄物は健康のバロメーターです。うんちの硬さや色、おしっこの回数や臭いがいつもと違うときは、体に異変が起きている前触れかもしれません。

病院へ行く前に準備しておくこと

パニックになりがちな緊急時こそ、冷静な準備が診察をスムーズにします。まず、スマホで愛犬の様子を「動画」に撮ってください。病院に着くと症状が落ち着いてしまうことが多いため、実際の動きを見せるのが一番正確です。

また、「いつから症状が出たか」「何を食べたか」といった情報をメモしておきましょう。さらに、夜間や休日の診察が可能な病院をあらかじめリストアップし、電話番号を登録しておくことが大切です。事前の電話一本で、病院側も受け入れ態勢を整えることができます。

まとめ

犬は言葉で「痛い」「苦しい」と伝えることができません。そのため、一番近くにいる飼い主の直感が、愛犬を救う最大の武器になります。「大げさかもしれない」「何もなかったら恥ずかしい」と遠慮する必要はありません。

検査をして「どこも悪くありませんでしたね」と言われることは、飼い主にとっても愛犬にとっても最高の結果です。手遅れになって後悔することだけは避けなければなりません。

少しでも不安を感じたら、愛犬を守るために迷わずプロである獣医師を頼りましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)