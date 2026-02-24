大嫌いなハミガキを頑張る豆柴さんですが、ポッキリ心が折れてしまったようで…？可愛すぎる抗議と、その後の展開が話題を集めています。投稿は記事執筆時点で65万回再生を突破し、「ちゃんと分かってるね」「かわちー！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大嫌いなハミガキ』で拗ねてしまった犬→隠れようとして…まさかの『可愛すぎる抗議』】

大嫌いなハミガキ…拗ねモードのはなちゃん

TikTokアカウント「hanachi610」に投稿されたのは、豆柴の女の子「はな」ちゃんのハミガキをめぐるひと悶着。大嫌いなハミガキを頑張ったはなちゃん、ママの『終わったよ』の声にもいっさい耳を傾けません。

完全に拗ねてしまったはなちゃんが顔をうずめているのは、ママの足の間、というかほぼ股の間…。ママが『おしまい！』『顔上げていいよ』と言っているのに無言の抗議は続いていたそう。

それでもお耳はピクピクと動き、ママの言葉をちゃんと聞いていることが分かります。確信犯ないじけっぷりは高度なテクニックと言わざるを得ません…！

コロッと変わる態度が可愛い♡

ここでママは奥の手に出ます。はなちゃんに『アキレス腱食べる？』と魔法の一言。すると、そーっと顔をあげ、「食べる…」とママを見つめたそう。さっきまで何を言っても顔をうずめて無反応だったのに、コロッと変わる態度は愛らしい限り。

さぁご褒美のおやつだ…！そう思ったはなちゃんですが、実はこの時のハミガキが不十分だったことが悔やまれるママ。再度ゴシゴシとハミガキを始めると、とたんにママの股の間に逆戻り…！完全にへそを曲げてしまったはなちゃんは、もはやママと目も合わせなかったとか。

ご褒美のおやつをゲット！

そんなはなちゃんを見てしまうと、これ以上続けるのは難しいもの。ご褒美のアキレス腱を進呈され、美味しそうにもぐもぐ…。

嫌なことには全力で抗議をするものの、好きな言葉は絶対に聞き逃さない。素直すぎるはなちゃんのリアクションには、多くの人がハートを撃ち抜かれたのでした♡

はなちゃんの全力拗ねモードには「歯磨き拒否界隈ｗｗ」「可愛すぎる♡」「思わず吹いちゃいました」などのコメントが寄せられています。ちゃんと言葉を理解している姿も驚きですね…！

はなちゃんとママの愉快な日常は、TikTokアカウント「hanachi610」からチェックできますよ♪思わずクスッと笑ってしまう感情豊かなはなちゃんをご覧ください♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「hanachi610」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております