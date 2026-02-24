キタニタツヤの新曲「火種」が、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマに起用。また、あわせて同曲を使用した予告映像も公開となった。

（関連：【映像あり】キタニタツヤの新曲「火種」使用 TVアニメ『日本三國』予告映像）

本作は、小学館のコミックアプリ『マンガワン』およびWEBコミックサイト『裏サンデー』で連載中の松木いっかによる同名漫画が原作。4月5日21時よりPrime Videoにて世界最速配信が決定している。

本楽曲についてキタニは、「幾度も選択を重ね、正しいと信じた道を貫いて、今はまだはっきりとは見えないその先に目を凝らし続ける人々への賛歌です。」とコメントしている。

＜キタニタツヤ コメント＞

この足で地面を蹴って進むにはざらざらした大地の摩擦が必要なように、小さな火がより強く燃えるには向かい風を食う必要があるように。我々は自らを妨げようとする力すら糧にして生きています。幾度も選択を重ね、正しいと信じた道を貫いて、今はまだはっきりとは見えないその先に目を凝らし続ける人々への賛歌です。

（文＝リアルサウンド編集部）