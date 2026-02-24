「物価が上がっているけど給料は上がっていない」旅行せず外食控える年収400万円・29歳女性の生活実態
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞くと、「物価が上がっているけど給料は上がっていない。旅行など行っていなくてもほとんど貯金はできない。投資などで増やすしかないのか検討中」といいます。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：会社員
・年収：400万円
・貯蓄額：960万円
・家賃（住宅ローン）：5万6000円
・間取り：1K
・食費：4万円
・交際費：1万円
・電気代：4000円
・ガス代：4000円
・水道代：2000円
・通信費：8000円
・毎月貯蓄に回している額：2万〜3万円
生活のやりくりのポイントは「外食はなるべくしない。昼ご飯は社員食堂（400円定食）か、お弁当を作っていく。コンビニはなるべく行かない。飲み物は水道水を浄水する。ペットボトルは買わない。なるべく暖房を使わず着込む」と教えてくれました。
今後については、「そろそろ結婚したい。最悪33歳くらいまで。35歳を超えたら子どもは生まない。40歳までに1500万〜1800万円くらいに資産を増やしておきたい」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
