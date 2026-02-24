第2子出産の河北麻友子、“元気に過ごす”最新ショットに歓喜の声！ 「変わらぬ可愛さ」「美しい」
モデルでタレントの河北麻友子さんは2月22日、自身のInstagramを更新。元気に過ごしているという最新ショットを公開しました。
【写真】河北麻友子の最新の美しい姿
「まゆちゃんが元気でなによりです」河北さんは「元気に過ごしてます」とつづり、自撮りショットを4枚合成した画像を1枚載せています。カメラに向かってさまざまなポーズを取っていて、とても元気な様子がうかがえます。肌のつやが印象的な姿です。
コメントでは、「まゆちゃんが元気でなによりです」「素敵です」「かわいいなぁ」「変わらぬ可愛さと、意地悪げな表情が大好き」「めっちゃ可愛い」「美しいです！」「やはり可愛い」「お嬢早く戻ってきてー」などの声が上がりました。
第2子を出産河北さんの前回の投稿は2025年12月31日で、2025年の出来事を写真で公開していました。5月24日には第2子妊娠を、さらに10月23日には出産を報告。現在は育児に励んでいるのでしょうか。次回の投稿も楽しみにしたいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
