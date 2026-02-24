「羽田に向かう飛行機が飛び交い」千葉県の“スーパー銭湯ランキング1位”に称賛の声！ 「海が見える露天が最高」
2026年は「026（おふろ）」の語呂合わせから、1000年に一度の「お風呂の年」として各地の温浴施設が盛り上がりを見せています。特に厳しい寒さが続くこの2月は、冷え切った体を芯から温めてくれる魅力的なスパ施設に注目が集まっています。
今回は2月20日時点でGoogleマップに寄せられた「ユーザー評価」「クチコミ件数」に基づいて作成した「千葉県のスーパー銭湯ランキング」をご紹介します。果たして1位に選ばれたのはどこだったのでしょうか？
【9位までのランキング結果を見る】
利用者からは「朝7時から営業しているので、朝風呂に入れるのは良い」「電車だと佐倉駅からコミュニティバスで20分位かかりますが、小さなバスで意外なルートを行くので普段体験できない感じが中々面白かったです」「温泉はヌルッとした泉質でいい湯でした」「源泉の露天風呂はぬる湯でいつまでも入ってられる様な気持ちよさ。 高炭酸湯も軟水で気持ちがいい」などの声が寄せられています。
▼アクセス
所在地：千葉県佐倉市染井野4-7-3
最寄り駅：京成本線 京成臼井駅
アクセス：バスの場合、京成臼井駅南口1番乗り場より「染井野南行・染井野循環線」にて約8分、「地区センター」下車徒歩4分
▼料金
※料金は全て大人料金、入浴のみ
平日：1000円
土・日・祝：1100円
▼宿泊可否
宿泊：不可
利用者からは「海が見える露天があると言うので行ってみたが良かった」「羽田に向かう飛行機が飛び交い、茜色に染まる空を眺めながら入る風呂は最高です」「まだ外国人にもあまり知られていない穴場なのか、外国人は僅かでした」「仕事も兼ねていたのですが、Wi-Fi完備で速度も問題なし」などの声が寄せられました。
▼アクセス
所在地：千葉県千葉市美浜区美浜26（JFA夢フィールド内）
最寄駅：JR京葉線 海浜幕張駅 より徒歩約20分
▼料金
※料金は全て税込です
平日：1200円
土・休日：1500円
▼宿泊可否
宿泊：不可
※回答コメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
今回は2月20日時点でGoogleマップに寄せられた「ユーザー評価」「クチコミ件数」に基づいて作成した「千葉県のスーパー銭湯ランキング」をご紹介します。果たして1位に選ばれたのはどこだったのでしょうか？
2位：佐倉天然温泉 澄流（評価：4.1、口コミ数：2882件）「佐倉天然温泉 澄流」は、高い濃度の塩分を含む通称「熱の湯」とも呼ばれる天然温泉を楽しめる日帰り温泉施設です。露天風呂には「源泉かけ流し岩風呂」や「超軟水高濃度炭酸泉」があり、目の前に広がる竹林の絶景とともに癒しの時間を過ごせます。サウナは熱風が吹き出す「爆風オートロウリュサウナ」と、香りに癒される「よもぎ泥塩サウナ」を完備。食事処「湯けむりレストラン PALM」では、「バケツジンギスカン」など多彩なメニューが味わえます。
利用者からは「朝7時から営業しているので、朝風呂に入れるのは良い」「電車だと佐倉駅からコミュニティバスで20分位かかりますが、小さなバスで意外なルートを行くので普段体験できない感じが中々面白かったです」「温泉はヌルッとした泉質でいい湯でした」「源泉の露天風呂はぬる湯でいつまでも入ってられる様な気持ちよさ。 高炭酸湯も軟水で気持ちがいい」などの声が寄せられています。
▼アクセス
所在地：千葉県佐倉市染井野4-7-3
最寄り駅：京成本線 京成臼井駅
アクセス：バスの場合、京成臼井駅南口1番乗り場より「染井野南行・染井野循環線」にて約8分、「地区センター」下車徒歩4分
▼料金
※料金は全て大人料金、入浴のみ
平日：1000円
土・日・祝：1100円
▼宿泊可否
宿泊：不可
1位：幕張温泉 湯楽の里（評価：4.1、口コミ数：3365件）JFA夢フィールド内に位置するこちらの施設は、東京湾を一望できる「展望露天風呂」が最大の特徴です。「高濃度炭酸泉」や「ジェットバス」といった多彩な湯船に加え、オートロウリュ機能を備えた「サウナ」も完備。お食事処「天風」では、スポーツ後の栄養補給にもぴったりなヘルシーメニューなど、地産の新鮮食材を使用した逸品料理が楽しめます。
利用者からは「海が見える露天があると言うので行ってみたが良かった」「羽田に向かう飛行機が飛び交い、茜色に染まる空を眺めながら入る風呂は最高です」「まだ外国人にもあまり知られていない穴場なのか、外国人は僅かでした」「仕事も兼ねていたのですが、Wi-Fi完備で速度も問題なし」などの声が寄せられました。
▼アクセス
所在地：千葉県千葉市美浜区美浜26（JFA夢フィールド内）
最寄駅：JR京葉線 海浜幕張駅 より徒歩約20分
▼料金
※料金は全て税込です
平日：1200円
土・休日：1500円
▼宿泊可否
宿泊：不可
※回答コメントは原文ママです
(文:坂上 恵)