なにわ男子の道枝駿佑（23）が24日、都内で、単独初主演となる映画「君が最後に遺した歌」（3月20日公開、三木孝浩監督）完成披露試写会舞台あいさつに、生見愛瑠（23）らと出席した。

同作は作家一条岬氏の同名小説が原作。歌をつくる時間を通してひかれあいながらも、運命に翻弄（ほんろう）される男女の10年にわたる恋を描くラブストーリー。道枝は詩作をひそかな趣味とし、代わり映えのない日々を送る高校生水嶋春人を演じる。

生見は「これ言って良いのかな」としつつ、「途中まで自分が主役だって知らなくて。そんな主演っています？」と暴露。道枝は「ちょっと待って！ 言わないでくださいよ！」と慌て、「ダブル主演かと思っていた」とした。

その数分前には、初単独主演について「こうやってたくさんの方にこれから届くと思うとすごく楽しみ」とし、「心に響く作品にはなっている」と胸を張っていた。

三木監督とは22年7月公開の「今夜、世界からこの恋が消えても」以来4年ぶり。前作はダブル主演だった。今回の単独初主演について三木監督は「成長した姿を見せますと、自分でハードルを上げていた」と、これまた暴露。

道枝は「前回よりステップアップしている姿を絶対に見せないといけないって自分にプレッシャーをかけた」とし、「そのハードルは超えないといけない」と役者魂を見せた。

そんな道枝に三木監督は「この複雑な春人をセリフじゃなく表情で表現していた」とし、「スクリーンサイズでこの表情をぜひ見ていただけたら」と最大級の称賛を送った。

そんな道枝は最後に「支え合う2人の大きな愛があって、何を残したかったのか、何を残したのかは見ていただければ分かると思う」とし、「大切な人と見てくだされば心に残るものがあると思います」と主演らしく呼びかけた。