¡Ø33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹ ÆÈ¿ÈÈà¤Ê¤·¡¢¤³¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡Ù¡ÊÎëÌÚ¤ß¤í/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹ ÆÈ¿ÈÈà¤Ê¤·¡¢¤³¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡ÖÃ¯¤«¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¡×¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î¸Û¤ï¤ìÅ¹Ä¹¡¦¤³¤Î¤ß¡£·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà»á¤Ï¤â¤¦4¡¢5Ç¯¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà»á¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡È¤¤¤Ä¤«¡É¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£YouTube¤Ç130Ëü²óºÆÀ¸¡¢¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤¿¡Ø33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´3ºý¡£3¿Í¤Î½÷À¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡¢33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤ÎµÏ¿¤«¤é¡¢ÆÈ¿ÈÈà¤Ê¤·½÷À¤Î¿´¾ð¤òÄÉ¤¦¡Ø33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡¡ÆÈ¿ÈÈà¤Ê¤·¡¢¤³¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤Ê¤·É×ÉØ¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡¡»Ò¤Ê¤·É×ÉØ¡¢¥¨¥ê¤Î¾ì¹ç¡Ù¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡Ø33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¤æ¤ß¤Î¾ì¹ç¡Ù¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
