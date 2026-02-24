２２日（日本時間２３日未明）に行われたミラノ・コルティナ五輪閉会式でパフォーマンスを披露した女優・市川純が、反響を受けて感謝をつづった。

２４日までに自身のインスタグラムで「Ｇｒａｚｉｅ ありがとう Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ」とイタリア語、日本語、英語で投稿した市川。

「ヴェローナのアリーナで、蝶々夫人として舞台に立てたこと 大好きなイタリアと日本、二つの国を代表できたこと、本当に光栄でした 素晴らしいアスリートたちを迎え、一緒に応援できたこと その瞬間、国境も人種も宗教も文化も超えて、みんながつながっていると感じられて…心が震えました」と感動をつづり、「皆さんのあたたかいメッセージに、心がいっぱいです」と感謝。

「そして何より、母に敬意を表せたことが、私にとって一番特別な宝物 ほんの一瞬でも、母の笑顔や声を思い浮かべながら、一緒にいる気持ちになれたことが、何より嬉しかったです」と記し、会場での姿や素顔の写真を掲載した。

この投稿には「なんて素晴らしい」「素晴らしい蝶」「美しい」「息を止めて拝見しました」「すごく誇らしかった」などの声が寄せられている。

閉会式では１９７０年代のパラシュートを再利用した色鮮やかな衣装を着用し、オペラの名作の登場人物「蝶々夫人」として登場。ネット上で「演じるのは熊本出身の俳優、市川純さん！！」「イタリア開催のオリンピック閉会式で、日本人（市川純さん）の蝶々夫人を見られるとは」「イタリアで活躍している日本人俳優がいるんだ」と驚きと称賛の声が集まった。

ＳＮＳのプロフィルでは「ＡＣＴＲＥＳＳ ＆ ＭＵＭ」（俳優＆母）と記述し、子どもとの写真も多数投稿している。