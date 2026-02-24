災害などの有事に備え…「福祉避難所」の開設訓練 地域の責任果たせるように【長野】
災害などの有事に備えて東筑摩郡山形村で24日、「福祉避難所」の開設訓練が行われました。
「ケアマネージャーさんの方あたっていただいて こちらも松本市と連携図りながら連絡とってみますので」
「福祉避難所」の開設訓練を行ったのは、老人福祉施設などの運営を行う「松塩筑木曽老人福祉施設組合」です。
県の「災害福祉支援を強化するモデル事業」の一環で、県社会福祉協議会と松本市の協力を得て初めて実施しました。
「持ってます」
「携帯電話はある」
訓練は大型台風による豪雨が発生し、近くの鎖川上流が決壊した想定で行われました。
「福祉避難所」は一次避難所での生活を続けることが難しい、介護など特別な配慮を必要とする人のために開設されるものです。
県内では2019年10月の台風19号災害でも開設されました。
「疲れました」
「疲れましたかね。そうですよね。来るだけでね。大変でしたよね」
訓練をした人
「（福祉避難所として）受け入れられる場所っていうそれ自体が少ないと思いますのでそういったところにわれわれが力を発揮できればいいなと思っています」
訓練を統括した池田光宏事務局長は「地域の責任を果たせるように平常時から対応を考えていきたい」としています。