デパ地下のお弁当や総菜が1000円均一に「増量」キャンペーンなど、2月は様々なところでお得なフェアなどを行っていますが、そのワケとは。

【写真で見る】「たいめいけん」のオムライスが1000円に！お得なフェアとは

名店のお弁当がお安く！お得で嬉しいセール

出水麻衣キャスター:

大丸東京店では2月18日から「食品春一番フェス」が開催されています。

「たいめいけん」や、天むすで有名な「地雷也」、「イーション」などの名店のお弁当全10品を1000円均一で販売しています。

一体なぜ、この時期にお得に売り出しているのか。実は、“時期”が関係しているようです。

今年で2回目の1000円均一セール！なぜ「2月」に?

大丸東京店にずらっと並んだお弁当やお総菜。洋食の名店「たいめいけん」では、通常1188円の「洋食やのオムライス」も今だけ1000円で販売。また「イーション」では、脂がのったサーモンハラスに、イクラがのった「ノルウェー産サーモンハラスの親子重」も通常1190円が、今だけ1000円に。

あまりの人気ぶりに、開店から1時間で売り切れているお店も。

お客さん

「予算は1500円だったんですけど、1000円だったのでこれはお得だなって」

お客さん

「ちょうど1000円って手ごろなので、そういった意味では買いやすいかなと思います。買おうかという最後の一押しになる」

今回で2回目となる1000円均一セール。2025年も2月に行われたのですが、なぜこの時期に開催するのでしょうか。

大丸東京店食品担当 清水俊太朗さん

「2月というと、年末年始だったり正月・節分・バレンタインなど、いろんなイベントごとの後なので、お客様の消費が落ち着いてくる時期。そういった時期にセール企画をやることで、より多くのお客様に来ていただきたい」

実際にこんなお客さんも。

お客さん

「（1000円で）安かったから買いました。バレンタイン結構使った（2万円以上）ので、いまちょっと抑えてるかもしれません」

2月は売上が落ちる? “ニッパチ”の法則とは

出水キャスター:

2月はクリスマスや正月などのイベントの後で、消費が落ち着く時期です。特に小売業や飲食業などでは、「2月と8月は売上が落ちる」ということを「ニッパチ」と言うそうです。

俳優・タレント 大和田美帆さん:

「2月は（年末から）お金を使いすぎてるな」という自覚が出てくる頃ですよね。しかもデパートは、お弁当も1500円くらいするイメージがあるので、1000円均一となると、ついつい買ってしまいそうですね。

出水キャスター:

実際に百貨店・スーパー販売額のデータをみると、12月はかなりの販売額がありますが、2月は他の月に比べて少なくなっています。（2025年・経産省データより）

こうした背景もあり、様々なところで「ニッパチ対策」としてキャンペーンなどが行われています。

「ローソンストア100」では、2月25日から「春の生活応援」としてキャンペーンが始まります。たまねぎ（L2玉）、にんじん（L2本）、じゃがいも（220g〜）が1袋108円で売られるということです。

担当者は「春の生活応援」の狙いについて「この時期は財布のヒモが固くなる。だからこそ、いつでも安いものを手にとってほしいという思いで始めました」と話しています。

値下げだけでなく増量も 閑散期だからお得なサービスも

他にも、値下げではなく「増量」のキャンペーンもあります。

「リンガーハット」の「長崎ちゃんぽん」（標準価格860円）は2月20日〜3月1日の期間限定で、野菜が通常255gのところ、100g増量して355gになっています。

さらに、100円ショップ「ワッツ」ではこれから新生活を迎える方のために、「30周年増量キャンペーン」（2月まで）が行われています。

▼「フローリング用ドライシート」:通常30枚→15枚増量

▼「つっぱりポール」:1本増量

▼「からみにくいゴム」:通常100本→50本増量

担当者は「人気の商品は売り切れも出てきている。早めの新生活準備として活用してもらいたい」と話します。

モノだけではなくサービスもお得に！

この時期はモノだけではなくサービスもお得になっています。

▼東京ガス

エアコンクリーニングサービスのオプション「防カビコーティング」

通常3300円→500円（約85%オフ）

担当者は「冷房を使う時期になると予約が増える。2月は閑散期なのでお得に利用できる」と話しており、これから梅雨の時期を迎え、カビが生えてくる前に手を打つのもいいかもしれません。

▼家事代行サービス「おそうじ本舗」

「スポットプラン」※初回のみ（3時間〜/スタッフ1人）

2万900円→1万450円（50%オフ）

大和田美帆さん:

こういうサービスは年末に人気だろうと思って避けていたのですが、避けたまま1年過ぎてしまうので、2月に利用すればお得に同じサービスを受けられるのでいいですね。

＜プロフィール＞

大和田美帆さん

俳優・タレント

音楽療法士・子供心理カウンセラーなどの資格を持つ

「一般社団法人 子どもが笑えば世界が笑う」代表 1児の母