【バカでも作れる飯？やってみ？】義母ショック！思いやりない言葉に絶句…＜第17話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第17話 義母、絶句
【編集部コメント】
ユウスケさんが最初に食事をけなした日、子どもたちはすでに寝ていました。翌日も食事完成時には寝ていましたし、もしミサキちゃんが「バカでも作れる」を聞いたとしたら、別のタイミングしかないはず。ユウスケさんの発言は、実際のところ直接聞かれておらず、レナさんに吹き込まれたものなのです。しかしその記憶が曖昧なくらい、ユウスケさんは何の気なしにレナさんを傷つけました。身から出た錆ですね……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
