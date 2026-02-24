「1台あると生活が変わる」日常使いから“いざという時”まで頼れるモデルも、日常を格上げするポータブルスピーカー
スマホのスピーカーで音楽や動画を流していると、「悪くはないけど、なんだか物足りない」と感じることはないだろうか。音が変わるだけで、部屋の雰囲気やくつろぎ時間は想像以上に変わる。そこで今回は、日常を格上げするポータブルスピーカーを厳選。重低音を楽しめるモデルや、お風呂やアウトドアで使える防水タイプ、さらに“もしも”に備えられる多機能モデルまで、用途別に紹介する。
【写真】“音楽も防災もこれ1台”懐中電灯・ラジオ・充電器になる万能スピーカー
■RHYTHM CRANKSPEAKER 9YYA50RH08
Bluetoothスピーカーでありながら、ワイドFM対応ラジオ・手回し充電・スマホ充電・懐中電灯機能を備えた多機能モデル。IP44の防塵防水仕様で、普段は音楽を楽しみつつ、停電時や災害時には情報収集や明かりの確保にも活躍する。コンパクトで場所を取らず、インテリアにもなじみやすいライトグレーも魅力。“毎日使える防災グッズ”という新しい選択肢だ。
●おすすめポイント
・手回し充電＆スマホ充電対応で非常時に強い
・ワイドFM対応ラジオ搭載
・懐中電灯付きの多機能設計
■Anker Soundcore 3
IPX7防水、最大24時間再生、BassUpテクノロジー搭載。コンパクトながら迫力の低音を実現する人気モデル。アプリでイコライザー調整も可能で、自分好みの音にカスタマイズできる。お風呂やキッチン、アウトドアなど使用シーンを選ばず、コスパ重視派にもおすすめ。
●おすすめポイント
・最大24時間のロングバッテリー
・重低音を強化するBassUp機能
・IPX7防水でお風呂・屋外OK
■Xiaomi サウンドポケット
IP67の防塵防水性能を備えた超コンパクトモデル。持ち運びやすく、アウトドアや旅行のお供にも最適。Bluetooth 5.4対応で接続も安定。軽量ながらクリアなサウンドを楽しめるバランス型で、価格を抑えつつ性能も妥協したくない人向け。
●おすすめポイント
・IP67防塵防水で屋外に強い
・軽量＆コンパクト設計
・コスパに優れた高性能モデル
■Sony SRS-XB100
コンパクトながらソニーらしいクリアな音質と力強い低音を実現。IP67防塵防水、約16時間再生と実用性も高い。ストラップ付きで持ち運びも簡単。日常使いはもちろん、ベランダや公園でも活躍する。
●おすすめポイント
・クリア＋重低音のバランス
・IP67防水防塵
・約16時間再生
■JBL FLIP6
44x80mm径の大きな楕円形のウーファーと低音増強用に搭載されたデュアルパッシブラジエーターに加え、本モデルでは16mm径ツイーターを搭載し、2ウェイ・スピーカー構成で高音も低音もクリア。JBLらしいパワフルサウンドが魅力。IP67防塵防水でアウトドアにも最適。PartyBoost対応で複数台接続も可能。音にこだわりたい人におすすめ。
●おすすめポイント
・迫力あるJBLサウンド
・2ウェイ構成で音の解像度が高い
・IP67防塵防水
■Yamaha WS-B1A
楽器メーカーならではのクリアなサウンドが魅力。IP67防塵防水対応で水回りでも安心。コンパクトながら音のバランスがよく、ボーカルも聴き取りやすい設計。落ち着いたデザインもポイント。
●おすすめポイント
・クリアボイス設計
・IP67防塵防水
・シンプルで上質なデザイン
■Marshall Middleton II
“置くだけで部屋の格が上がる”。クラシックなアンプデザインを継承したMarshallらしい存在感と、パワフルで広がりのあるサウンドを両立したポータブルスピーカー。最大約30時間の連続再生、IP67防塵防水仕様でアウトドアにも強い。360度に広がる迫力サウンドで、部屋でも外でもライブのような臨場感を楽しめる。音質もデザインも妥協したくない人にこそ選んでほしい一台。
●おすすめポイント
・最大約30時間のロングバッテリー
・IP67防塵防水で屋外使用も安心
・アンプライクな高級感あるデザイン
スマホの音に“なんとなく物足りなさ”を感じているなら、ポータブルスピーカーは想像以上に生活を変えてくれる存在だ。重低音を楽しみたい人、防水性能を重視したい人、そして日常使いしながら“もしも”にも備えたい人。それぞれに合った1台を選べば、音楽も動画も、そして暮らしそのものもワンランク上がる。まずは、自分の使い方に合ったモデルを見つけてみてほしい。
■RHYTHM CRANKSPEAKER 9YYA50RH08
Bluetoothスピーカーでありながら、ワイドFM対応ラジオ・手回し充電・スマホ充電・懐中電灯機能を備えた多機能モデル。IP44の防塵防水仕様で、普段は音楽を楽しみつつ、停電時や災害時には情報収集や明かりの確保にも活躍する。コンパクトで場所を取らず、インテリアにもなじみやすいライトグレーも魅力。“毎日使える防災グッズ”という新しい選択肢だ。
●おすすめポイント
・手回し充電＆スマホ充電対応で非常時に強い
・ワイドFM対応ラジオ搭載
・懐中電灯付きの多機能設計
■Anker Soundcore 3
IPX7防水、最大24時間再生、BassUpテクノロジー搭載。コンパクトながら迫力の低音を実現する人気モデル。アプリでイコライザー調整も可能で、自分好みの音にカスタマイズできる。お風呂やキッチン、アウトドアなど使用シーンを選ばず、コスパ重視派にもおすすめ。
●おすすめポイント
・最大24時間のロングバッテリー
・重低音を強化するBassUp機能
・IPX7防水でお風呂・屋外OK
■Xiaomi サウンドポケット
IP67の防塵防水性能を備えた超コンパクトモデル。持ち運びやすく、アウトドアや旅行のお供にも最適。Bluetooth 5.4対応で接続も安定。軽量ながらクリアなサウンドを楽しめるバランス型で、価格を抑えつつ性能も妥協したくない人向け。
●おすすめポイント
・IP67防塵防水で屋外に強い
・軽量＆コンパクト設計
・コスパに優れた高性能モデル
■Sony SRS-XB100
コンパクトながらソニーらしいクリアな音質と力強い低音を実現。IP67防塵防水、約16時間再生と実用性も高い。ストラップ付きで持ち運びも簡単。日常使いはもちろん、ベランダや公園でも活躍する。
●おすすめポイント
・クリア＋重低音のバランス
・IP67防水防塵
・約16時間再生
■JBL FLIP6
44x80mm径の大きな楕円形のウーファーと低音増強用に搭載されたデュアルパッシブラジエーターに加え、本モデルでは16mm径ツイーターを搭載し、2ウェイ・スピーカー構成で高音も低音もクリア。JBLらしいパワフルサウンドが魅力。IP67防塵防水でアウトドアにも最適。PartyBoost対応で複数台接続も可能。音にこだわりたい人におすすめ。
●おすすめポイント
・迫力あるJBLサウンド
・2ウェイ構成で音の解像度が高い
・IP67防塵防水
■Yamaha WS-B1A
楽器メーカーならではのクリアなサウンドが魅力。IP67防塵防水対応で水回りでも安心。コンパクトながら音のバランスがよく、ボーカルも聴き取りやすい設計。落ち着いたデザインもポイント。
●おすすめポイント
・クリアボイス設計
・IP67防塵防水
・シンプルで上質なデザイン
■Marshall Middleton II
“置くだけで部屋の格が上がる”。クラシックなアンプデザインを継承したMarshallらしい存在感と、パワフルで広がりのあるサウンドを両立したポータブルスピーカー。最大約30時間の連続再生、IP67防塵防水仕様でアウトドアにも強い。360度に広がる迫力サウンドで、部屋でも外でもライブのような臨場感を楽しめる。音質もデザインも妥協したくない人にこそ選んでほしい一台。
●おすすめポイント
・最大約30時間のロングバッテリー
・IP67防塵防水で屋外使用も安心
・アンプライクな高級感あるデザイン
スマホの音に“なんとなく物足りなさ”を感じているなら、ポータブルスピーカーは想像以上に生活を変えてくれる存在だ。重低音を楽しみたい人、防水性能を重視したい人、そして日常使いしながら“もしも”にも備えたい人。それぞれに合った1台を選べば、音楽も動画も、そして暮らしそのものもワンランク上がる。まずは、自分の使い方に合ったモデルを見つけてみてほしい。