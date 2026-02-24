元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（48＝米国）の元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）との現役復帰戦に思いを明かした。

9月19日に米ラスベガスで試合が行われると、配信するNetflixが今月23日（日本時間24日）に発表した。

細川氏は「Netflixに乗れば大金が稼げると思ったんじゃないの？正直2人のロートル同士の試合、見たくない」と本音を明かした。

現WBOスーパーライト級王者のシャクール・スティーブンソンや現WBC世界ウェルター級王者のライアン・ガルシアあたりと対戦して“凄さ”を示せば「一生推す」としたが、6階級を制した怪物とはいえ47歳になったパッキャオが相手では「記録には残るけどエキシビションと変わらない」と斬り捨てた。

50戦無敗を誇るメイウェザーは2017年に引退したが、細川氏は「毎日練習しているから今でも速い。身体能力だけじゃない。ボクシングの精度が異常。井上（尚弥）以上」と認める。敬意を表しているだけに今回の現役復帰を“茶番”と見ている。

一方のパッキャオは伝説ではあるが、現状はかなり力の衰えが目立つ。

細川氏は「メイウェザーの武器はボクシング。パッキャオは（類い希な）フィジカルで戦っていた。フィジカルは一番顕著に落ちる」と指摘。メイウェザーの勝利は揺るがないと予想する。

メイウェザーとパッキャオは2015年5月に「世紀の一戦」で対戦し、メイウェザーが3―0で判定勝ちしている。