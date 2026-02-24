もうUSB不足に困らない、7ポート搭載のケーブル一体型USBハブ - エレコム
エレコムは2月24日、計7ポートを搭載したケーブル一体型USBハブ「U3HC-T070SV」を発表した。3月上旬に発売する。店頭予想価格は4,980円前後の見込み。
U3HC-T070SV
USB-Aポート×4、USB Type-Cポート×3と豊富なUSBポートを備えたケーブル一体型USBハブ。マウスやキーボード、USBメモリなどを1つのPCにまとめて接続できる。PCとの標準インタフェースは直付けのUSB-A（USB 5Gbps)ケーブルだが、USB Type-Cに変換できるアダプタが付属している。ケーブル長は約26cmと取り回ししやすい長さ。
電源はバスパワーに加え、側面にUSBハブ本体への給電専用USB Type-Cポート×1を搭載しセルフパワーでも稼働する。本体は放熱性と耐ノイズ性に優れるアルミ筐体。
対応OSはWindows 11／10、macOS Tahoe 26、iPadOS 26。供給可能電力は7ポート合計で15W以内で、USB Type-Cポートは各7.5W以内（セルフパワー／バスパワー共通）。本体サイズはW32×D138×H19mm、重さは約83g。
USBアダプタやマウスなど多くのUSBデバイスをつなげられる
側面に電源供給用のUSB Type-Cポート×1を備える
U3HC-T070SV
USB-Aポート×4、USB Type-Cポート×3と豊富なUSBポートを備えたケーブル一体型USBハブ。マウスやキーボード、USBメモリなどを1つのPCにまとめて接続できる。PCとの標準インタフェースは直付けのUSB-A（USB 5Gbps)ケーブルだが、USB Type-Cに変換できるアダプタが付属している。ケーブル長は約26cmと取り回ししやすい長さ。
対応OSはWindows 11／10、macOS Tahoe 26、iPadOS 26。供給可能電力は7ポート合計で15W以内で、USB Type-Cポートは各7.5W以内（セルフパワー／バスパワー共通）。本体サイズはW32×D138×H19mm、重さは約83g。
USBアダプタやマウスなど多くのUSBデバイスをつなげられる
側面に電源供給用のUSB Type-Cポート×1を備える