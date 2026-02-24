【知ってる?】可愛い×イケメンな「ビントロング」、よく嗅ぐとあのお菓子の香り??
ウサギやカピバラなど、キュートな動物にたくさん出会える動物園。世間にはまだまだ、知らない可愛い動物がいるんです……!!
栃木県那須町にある動物園・那須どうぶつ王国がYouTubeチャンネルで公開した動画が、注目を浴びています。
※画像はYouTubeチャンネル「那須どうぶつ王国」(@NAKPRSTAFF)より引用
突如現れた、黒いフサフサの毛の動物。主にインドや東南アジアに住んでいる、「ビントロング」という哺乳類です。
つぶらな瞳ながら爪は鋭く、木に登ったり、ぶら下ったりする際にも使うしっぽは体長とほぼ同じ長さ。ポップコーンのような、独特な香りも……!?
那須どうぶつ王国では、アジアの森エリアで暮らすビントロング。その見た目から、別名「クマネコ」とも呼ばれているのだそう。
すでに会ったことがある人もそうでない人も、ぜひビントロングの姿を見に訪れてみては?
