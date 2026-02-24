『仮面ライダーガヴ』ストマック家やビターガヴに扮したゴチゾウが登場!「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」発売
バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」(全12種・各660円)を4月18日に発売する。
4月18日発売「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」(660円)
「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」は、『仮面ライダーガヴ』に登場する仮面ライダーやグラニュートに扮したゴチゾウが合計12種のアソートになったアイテム。1ボックスは12P入り。
○ラインナップ(全12種)
ランゴゴチゾウ（グラニュートver.）
グロッタゴチゾウ（グラニュートver.）
ニエルブゴチゾウ（グラニュートver.）
シータゴチゾウ（グラニュートver.）
ジープゴチゾウ（グラニュートver.）
ボッカゴチゾウ（グラニュートver.）
リゼルゴチゾウ（グラニュートver.）
ビターガヴ スパーキングミフォームゴチゾウ
ヴァレン チョコルドフォームゴチゾウ
ベイクゴチゾウ
ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームゴチゾウ
ビターガヴ バキバキスティックフォームゴチゾウ
○セット内容
ゴチゾウ…1（本商品のセット内容以外は付属しない）
※12種類の内、いずれか1種がランダムで入っている。
(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
