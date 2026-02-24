『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG 第10弾「プロローグのそのあとへ」配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG第10弾「プロローグのそのあとへ」を2026年2月24日よりフルサイズで全世界一斉配信開始。

運命のプロローグでキミと出会えた。エスコートさせてよ、プリンセス。

恋愛のきらめきに満ちたキラキラ王子様ソング♪

アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『Dream Diary』が贈る、王道のアイドルサウンド、キラキラしている世界観に乞うご期待！

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONG

Dream Diary

「プロローグのそのあとへ」

配信リンクはこちら

https://bio.to/m7ewvD

＜収録内容＞

01.プロローグのそのあとへ

作詞：こだま さおり 作曲：草川 瞬 & ROVER 編曲：ROVER

02.プロローグのそのあとへ (Instrumental)

Dream Diary：天祥院 英智 (CV：緑川 光)、氷鷹 北斗 (CV：前野 智昭)、衣更 真緒 (CV：梶 裕貴)、守沢 千秋 (CV：帆世 雄一)、朱桜 司 (CV：土田 玲央)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

