鹿児島県教育委員会は24日、公立高校・一般入試の最終出願倍率を発表しました。全体の出願倍率は0.77倍で、過去最低です。

県教育委員会によりますと、推薦枠を除いた県内の公立高校の学力検査の出願者数は、定員1万425人に対して7986人となっています。

全体の出願倍率は去年より0.04ポイント低い、0.77倍で過去最低となりました。少子化に加え、私立高校の授業料の実質無償化などが背景にあるとみられます。

県内の学校・学科の出願倍率

県内で最も倍率が高いのは、

●鹿児島玉龍の1.72倍です。

次いで、●鹿児島中央が1.64倍、

●鹿児島南の体育科が1.50倍、

●鶴丸は1.47倍、

●甲南は1.43倍です。

●国分の理数は1.39倍、

●鹿屋工業の電子は1.29倍、

●鹿児島工業の工業II類と●国分中央の生活文化がともに1.23倍、

●隼人工業の情報技術は1.20倍です。

他校からの出願変更が最も多かった学校は、

〇鹿児島中央で60人増加、1.61倍から1.64倍に倍率が上がり、

〇武岡台が32人増加、1.06倍から1.11倍に、

〇鹿児島玉龍が20人増加、1.68倍から1.72倍に上がりました。

一方、県内では64校132学科で定員割れとなりました。

●野田女子の衛生看護は出願者なし、

●鹿児島女子のスポーツビジネスが0.04倍、

●曽於の文理と奄美の商業がともに0.13倍、などとなっています。

最後に定時制です。

●開陽の普通は1.50倍で、その他は定員割れでした。

公立高校入試は3月4日と5日に行われ、合格発表は3月12日です。

