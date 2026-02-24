秋田朝日放送

九州のおいしいものを集めたイベントが秋田市のデパートで開かれています。秋田で九州旅行の気分を味わってみませんか。

ＪＲ秋田駅前の西武秋田店で開かれている九州物産展には、２１店舗２８０品の「うまかもん」が集まっています。この物産展は１７日に始まり、２４日から日程後半に入りました。

熊本・天外天の天外天ラーメンは、秋田初登場で一杯１１００円です。とんこつに加えて鶏ガラも使っていてあっさりスープです。地元では「お酒の〆のラーメン」として愛されています。

グルメ情報掲載サイト「食べログ」で１００名店を何度も獲得している長崎県・ＢｉｇＭａｎの佐世保バーガー・キングも秋田初登場です。こちらの佐世保バーガーはすべての工程を鉄板の上で行うのが特徴です。ふわふわのパンにはさまるのは黒毛和牛１００％の自家製パティ。バーガーをはみ出す分厚いベーコンは、１２０時間かけて燻製して作られていて、かぶりついた瞬間香ばしい香りが広がります。

甘いものでは、長崎のカステラ本舗異人堂の五三焼かすてらが人気です。卵黄５・卵白３の割合からこの名前となりました。時間がたち大粒のザラメがとけたらしっとりとしたカステラになり味の変化も楽しめます。

ほかにもミシュラン掲載のもつ鍋など、今しか食べられない九州グルメがたくさん集まった九州物産展は、秋田市の西武秋田店で３月２日まで開かれています。