ミラノ・コルティナ五輪で、冬季五輪で過去最多となる計２４個のメダル（金５個、銀７個、銅１２個）を獲得した日本選手団が２４日帰国し、東京都内で記者会見を開いた。

出席したメダリストらは大会を振り返り、ファンからの応援に感謝するとともに、今後の抱負や目標などを語った。

フィギュアスケートは、団体戦での銀メダルを振り出しに過去最多の６個のメダルを獲得。「りくりゅう」の愛称で知られるペアの三浦璃来（りく）選手（２４）と木原龍一選手（３３）は、ショートプログラムで５位と出遅れながらも、大逆転で金メダルをつかんだ。

木原選手は「心が折れそうになる瞬間があったが、たくさんの方に支えていただいて最後まで走り抜くことができた」と満足した表情を浮かべた。三浦選手は「大きなミスがあっても、自分たちの積んできた練習を信じることができた」とほほえんだ。

女子で銀メダルに輝いた坂本花織選手（２５）は「団体戦でみんなが良い演技をして銀メダルを取れてうれしかった。個人では完璧という演技ではなかったが、北京五輪より良い色のメダルで満足している。今後の糧になる」と述べた。

スノーボード勢は、男女で金メダル４個を含むメダル９個と大躍進。ビッグエアでは、男女ともに世界の頂点に立つ快挙を成し遂げた。

ビッグエア男子の木村葵来（きら）選手（２１）は「金メダルを取った自覚が持てていない。皆さんの応援やコーチ、トレーナーのサポートのおかげで今の自分がある」と心境を語った。ビッグエア女子の村瀬心椛（ここも）選手（２１）も「北京五輪では銅メダルで、すごく悔しい思いでこの４年間本気で色を変えるためにやってきた。金メダルが取れたことはみなさんのおかげ」と感謝した。

フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで日本男子モーグル界で初の銀メダルをつかんだ堀島行真（いくま）選手（２８）は、「金メダルに届かなかったという思いも実感している」と悔しさを口にし、「４年後、（金メダルに）手が届くような位置で戦えるよう努力していく」と次を見据えた。