22/7_the 3rd『the 3rdプロジェクト』第2弾楽曲「未来があるから」配信リリース！第1弾ビジュアルも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

22/7_the 3が「未来があるから」を2月25日0時に配信リリースする。第1弾ビジュアルも公開された。

■より疾走感あふれるロックアレンジへと再構築

この曲は、22/7の3期生8名による22/7_the 3が、22/7の名曲をあらたな解釈で再構築し、次世代へと受け継いでいく“the 3rdプロジェクト”の第2弾楽曲。

今作では、より疾走感あふれるロックアレンジへと再構築。まだ何者でもない彼女たちの叫びのような歌声は、曲の持つ“蒼さ”をよりいっそう際立たせ、曲を覆いつくす“葛藤”が、今の彼女たちの魅力をさらに引き立てている。

これまでの繊細な物語性に加え、強い意志と衝動を感じさせるアプローチを掛け合わせ、あらたなフェーズを提示する「未来があるから」が誕生した。

なお、22/7_the 3は2月25日に開催する定期公演でこの「未来があるから」を初パフォーマンスする。

また、本作のMVも3月1日に公開予定。あらたな解釈で提示される「未来があるから」が、どのような映像表現で描かれるのか、注目だ。大幅なイメージチェンジを行ったメンバーの姿もお見逃しなく。

※写真提供：ソニー・ミュージックレーベルズ

(C)22/7 PROJECT

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「未来があるから」

■関連リンク

22/7_the 3rd 特設サイト

https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/page/3rd_generation-reveal

22/7 OFFICIAL SITE

http://www.nanabunnonijyuuni.com/

■【画像】「未来があるから」の配信ジャケット