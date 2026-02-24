飯島直子、一足早いバースデーサプライズに感涙「記念すべき日になりました」 今月58歳に
俳優の飯島直子（57）が24日、フジテレビで行われたFODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』（同日配信）の完成披露イベントに出演。一足早く、58歳の誕生日を共演陣が祝福した。
【写真】素敵！美脚をのぞかせる飯島直子
同作で、前を向いて生きようとするドーナツ屋オーナーで54歳の独身女性の主人公・三河芽衣子役を演じる飯島は「脚本が面白かったので、本のままできるか心配だったんですけど、素晴らしいキャストの皆さんと頑張りました」とにっこり。脚本を手掛けた岸本鮎佳氏に対しては「私より若いんですけど、『年上なんじゃないの？』って。50代のあるあるを本当に細かく書かれていた」と絶賛した。
イベントでは、今月29日（うるう年）に58歳の誕生日を迎える飯島にバースデーのサプライズが。イベント終盤には会場の観客が「なおちゃん誕生日おめでとう」と声掛けすると、舞台袖から誕生日ケーキが飛び出し、思わず飯島も涙を浮かべた。
飯島は「もうほんとにすごい記念すべき日になりました。お父さんとお母さんが喜んでると思います。ほんとにありがとうございます」と声をふるわせた。
同作は、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを、温かくユーモラスに描くコメディドラマ。推しの裏切り、元彼との再会、老眼鏡、親の介護に老後のお金の不安──。次々にやってくる“50代おばさんあるある”に泣き、笑い、人生の節目で立ちすくむ人々の心に「大丈夫、まだまだここから」とそっと寄り添う“お守り”のような物語だ。
