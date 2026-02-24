シンガーソングライターの松山千春（70）が22日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。この日に58歳の誕生日を迎えた元メジャーリーガーとは「腐れ縁」だと明かした。

松山は2月22日生まれと聞いて「すぐ思い出すのが、元横浜ベイスターズ、そしてその後メジャーに行きましたけど、ピッチャーの佐々木主浩。大魔神。やつは2月22日生まれで、背番号も22番で」と、日米通算381セーブの佐々木主浩氏との思い出を話し始めた。

佐々木氏は、1989年のドラフト1位で横浜大洋ホエールズに1位指名され入団。松山は、佐々木氏が入団した「翌年ぐらいに、佐々木と俺と大橋巨泉さん。亡くなっちゃったけどさ。巨泉ちゃんと俺で、佐々木に飯屋かどっかで、コンコンと説教しましてね」と語った。

さらにその内容を「“とにかくお前のストレートは、ちゃんと投げれば素晴らしい。あと、得意な球はなんなんだ？”って言ったら“フォークボールです”。“そうか、フォークか。じゃあ、これから巨泉ちゃんと、お前のこれからのピッチングについていろいろ話してやるから”って言ってね。延々と野球の話をしてたっていうのが思い出にあるな」と語った。

また「2月22日、横浜の沖縄の方のキャンプで誕生日を祝ってやったこともあるしよ。あいつとは腐れ縁と言えば腐れ縁でね。仲がいいわけでありますけどね」としみじみと語っていた。

大橋さんは“テレビの巨星”と呼ばれ、放送作家としてテレビ業界に入り、1965年から「11PM」で司会者を務め、その後も広い見識、豪快なキャラクターで親しまれた人気司会者として活躍したが、2016年に急性呼吸不全のため82歳で死去した。