¡Ú Take2 ¡Û¿¼ÂôË®Ç·¡ÖÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³Ää»ß¤ò¼õ¤±¡Ö¿·¤·¤¤·Ê¿§¤òµá¤á¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTake2¡×¤Î¿¼ÂôË®Ç·¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Öº´Æ£´ë²è¡×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼Âô¤µ¤ó¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Öº´Æ£´ë²è¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀÜ¼Ì¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¿¼ÂôË®Ç·¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¡ÖÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î°Õ¿Þ¤Ç»öÌ³½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î²¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼Âô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç³Ø°ìÇ¯À¸¤Î»þ¤Ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡×¡Ö¤½¤ì°ÊÍè40Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¤¤Íè¤·Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡¡¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¡¡¿·¤·¤¤·Ê¿§¤òµá¤á¤Æ¡¡¤Ò¤¿¤¹¤é¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¹¥¤¹¤ëÅÐ»³¤Î¤è¤¦¤ËÁ°ÅÓ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡Ö¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
