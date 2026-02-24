決起集会の挨拶テンションに熱視線

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得した。ネット上では五輪期間中に行った坂本の乾杯の挨拶が話題に。ノリの良さに、あるアーティストのファンなのではないか、という声が上がっている。

話題になっているのは坂本がフィギュア日本勢の前で乾杯の挨拶をする動画だ。日本オリンピック委員会（JOC）のYouTubeチャンネル「TEAM JAPAN」が「イタリアでの決起集会に潜入！」と題して公開。そこで坂本は右手をマイク代わりに、咳払いをしながら「みんな〜〜〜盛り上がる準備はできてるか〜〜〜」と左手を振り回して挨拶。続けて「選手〜〜〜！」「コーチ〜〜〜！」「スタッフ〜〜〜〜！」と連呼。さらには栄養面でサポートする味の素のスタッフにもレスポンスを求めてノリノリだ。

「美味しいごはん食べて、パワーつけて力いっぱい滑り切るぞ」と絶叫すると、「コップを持って〜〜〜」「立って〜〜〜」と催促し、「かんぱ〜〜〜い」で締めくくった。

このノリの良さにネット上のファンからは「あれ坂本選手って、もしかしてPerfumeファン？」といった声が上がった。他にも「Perfumeやんｗ」「多分間違いない」と共感する声も。広島弁でトークを回す人気アーティストを彷彿とさせるテンションに注目が集まった。さらには「aikoかeightかなと思う」「aikoさんの可能性も」と、他の歌手に似ているとの別意見も寄せられ、ひそかな話題となっていた。



