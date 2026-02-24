ラッツ＆スターのメンバーでトランペッターの桑野信義が23日、自身のインスタグラムを更新。歌手・鈴木雅之と元チェッカーズのメンバーとの3ショットを公開し、反響を呼んでいる。



「FM NACK5 鈴木雅之Funky Broadway 毎週日曜日22:00～22:30 ON AIR ブラックパズルピース」と記した桑野。「#鈴木雅之」「#桑野信義」「#武内享」「#シャネルズ」「#チェッカーズ」のタグを添えて投稿した。



FM NACK5で放送されている「鈴木雅之 FUNKY★BROADWAY」で集結した3人。ラッツの鈴木雅之、桑野信義、元チェッカーズのギタリスト・武内享のブラックパズルピースのトークと音楽を楽しみにしているファンは多い。



投稿されたのは大人の渋さにあふれた3ショット。ニット帽をかぶって白いヒゲを蓄えた桑野、ピンクコーデにデニム、トレードマークのサングラスをかけた鈴木、真ん中にはキャップをかぶって白い歯をのぞかせる武内の姿が。



桑野は2021年に直腸がんのステージⅢbとリンパ節への転移のため手術を受けている。5日には自身のブログで肺への転移や腫瘍切除を乗り越えて、がんが寛解に至ったことを報告したばかり。



ファンからは「凄えぇ～ 面子」「みんな渋いですね」「ナイスなイケオジ様達でカッコイイ」「ブラックパズルピースの回めっちゃ面白くて大好きです」「FunKey一番No.1」「ブラックパズルピース好き」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）