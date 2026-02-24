スポーツを通して多くの人たちに勇気と感動を与えてくれたミラノ・コルティナオリンピック。



日本時間の23日閉幕し、歴代最多のメダルを獲得した日本選手団が24日、帰国しました。



信州のメダリストも花束を受け取り笑顔を見せていました。



リポート「いま、選手たちを乗せた飛行機が到着しました」



日本選手団が24日、熱戦の地・イタリアから帰国。



成田空港には多くの報道陣やファンが詰めかけ、数々の名シーンを残して帰ってきたオリンピアンたちを出迎えました。





そして、信州が誇るメダリストの姿も。「ありがとうございます」スピードスケート女子団体パシュートで「銅メダル」を獲得した下諏訪町出身・野明花菜選手もメダルを首にかけ笑顔を見せていました。日本選手団は今回、冬のオリンピックとしては過去最多となる「24個」のメダルを獲得しました。その後、会見に臨んだメダリストたち。遠い日本からイタリアに届けられた応援に感謝の気持ちを伝えました。フィギュアスケート ペア「金」木原龍一 選手「オリンピックで心が折れそうになった瞬間もありましたがたくさんの方々に支えていただきパートナーの璃来さんと共に最後まで走り抜くことができました」フィギュアスケート ペア「金」三浦璃来 選手「自分たちの積んできた練習というのを信じて取り組むことができて個人戦金メダル、団体戦銀メダルを取ることができました。本当に応援ありがとうございました」そして、野明選手は…。女子団体パシュート「銅」野明花菜 選手「たくさんの方々に支えていただいて立ったオリンピックという場所で先輩方と一緒に本当に素敵な景色を見ることができてすごくうれしい気持ちでいっぱいです」実況「日本、銅メダルに向けて最後の直線。日本、銅メダル！」野明花菜「まだまだ個人の力も力不足だと思いますし、これからできることがたくさんあると思うので4年後また強くなってあの場所に戻れればいいかなと思っています。応援本当にありがとうございました」目線の先は、次のステージへ。野明選手の思いはすでに、4年後のフランス・アルプス大会に向かっています。