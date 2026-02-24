“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一「しばらくは好きなものを食べたい」 激闘終えメダリストたちが帰国
第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPANの帰国時記者会見が24日、都内で開催され、メダリストが集結。競技期間を振り返った。
【写真】はにかむ三浦璃来がかわいい “りくりゅう”フォトたっぷり
会見にはフリースタイルスキーの堀島行真選手、スノーボードの木俣椋真選手、長谷川帝勝選手、木村葵来選手、村瀬心椛選手、深田茉莉選手、スピードスケートの野明花菜選手、フィギュアスケートの鍵山優真選手、佐藤駿選手、木原龍一選手、森田真沙也選手、坂本花織選手、中井亜美選手、三浦璃来選手、吉田唄菜選手、JOC選手団本部団長の伊東秀仁氏、副団長の原田雅彦氏が出席した。
伊東氏は「競技結果はご存じの通り、金5、銀7、銅12、合計24個を獲得し、メダルを含む入賞者は48人となり、史上最高のTEAM JAPAN、史上最多のメダルを獲得し、入賞してくれました」と報告。そして「メダリストのみならず、多くの選手が最高のパフォーマンスを発揮し、監督、コーチなど最高のサポートをしてくれたこと、大変うれしく思います。まだオリンピックは終わったばっかりですが、限られたシーズンの中、多くの選手が次の大会へ向けてそれぞれの地に向かっております」と続けた。
女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬選手は「前回の北京オリンピックでは銅メダルで、ものすごく悔しい思いで、この4年間本気で色を変えにやってきました。こうやって金メダルが獲れたことは皆さんのおかげでもありますし、サポート、いつも応援ありがとうございます」とコメント。「夜中なのに大会を見てくださった日本の皆さんも本当にありがとうございました。ここまで来られたのも自分一人だけでは行けないので、本当に皆さんに感謝をしています。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
また、三浦選手との“りくりゅうペア”で話題となった木原選手は「オリンピックでは心が折れそうになった瞬間もありましたが、たくさんの方々に支えていただき、パートナーの璃来ちゃんと共に最後まで走り抜くことができました」と述懐。三浦選手は「個人戦のショートプログラムで大きなミスがあったんですけど、本当に自分たちの積んできた練習というものを信じて取り組むことができて、個人戦金メダル、団体戦銀メダルを獲ることができました。本当にいつも応援してくださりありがとうございました」とコメントした。
フィギュアスケート女子シングルで銀メダル、団体で銀メダルを獲得した坂本選手は「団体戦では、最高のメンバーと最高のチームワークでこの銀メダルをつかみ取ることができて、本当にうれしい思いでいっぱいでした」としみじみ。一方で、「個人戦ではたった一つのミスでこうやって銀メダルになってしまったんですけれども、それでもたくさんの方が応援してくださったおかげで、本当に後押ししてもらえて、あのような演技ができたと思います」と振り返った。
さらに「自分にご褒美をあげるなら」という質問には、木原選手が「（三浦選手と）2人ともこのオリンピックに向けて食事制限をしっかりやってきたので、しばらくは自分たちの好きなものを食べたいなという風に思いますし、なかなか自由に時間を使えていなかったので、僕自身はキャンピングカーでアメリカを横断したい」と回答。三浦選手は「私たちカナダを拠点に練習しているので、あまり日本に帰国することがないので、お寿司などの日本食をたくさん食べたいなと思います」と笑顔を見せていた。
【写真】はにかむ三浦璃来がかわいい “りくりゅう”フォトたっぷり
会見にはフリースタイルスキーの堀島行真選手、スノーボードの木俣椋真選手、長谷川帝勝選手、木村葵来選手、村瀬心椛選手、深田茉莉選手、スピードスケートの野明花菜選手、フィギュアスケートの鍵山優真選手、佐藤駿選手、木原龍一選手、森田真沙也選手、坂本花織選手、中井亜美選手、三浦璃来選手、吉田唄菜選手、JOC選手団本部団長の伊東秀仁氏、副団長の原田雅彦氏が出席した。
女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬選手は「前回の北京オリンピックでは銅メダルで、ものすごく悔しい思いで、この4年間本気で色を変えにやってきました。こうやって金メダルが獲れたことは皆さんのおかげでもありますし、サポート、いつも応援ありがとうございます」とコメント。「夜中なのに大会を見てくださった日本の皆さんも本当にありがとうございました。ここまで来られたのも自分一人だけでは行けないので、本当に皆さんに感謝をしています。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
また、三浦選手との“りくりゅうペア”で話題となった木原選手は「オリンピックでは心が折れそうになった瞬間もありましたが、たくさんの方々に支えていただき、パートナーの璃来ちゃんと共に最後まで走り抜くことができました」と述懐。三浦選手は「個人戦のショートプログラムで大きなミスがあったんですけど、本当に自分たちの積んできた練習というものを信じて取り組むことができて、個人戦金メダル、団体戦銀メダルを獲ることができました。本当にいつも応援してくださりありがとうございました」とコメントした。
フィギュアスケート女子シングルで銀メダル、団体で銀メダルを獲得した坂本選手は「団体戦では、最高のメンバーと最高のチームワークでこの銀メダルをつかみ取ることができて、本当にうれしい思いでいっぱいでした」としみじみ。一方で、「個人戦ではたった一つのミスでこうやって銀メダルになってしまったんですけれども、それでもたくさんの方が応援してくださったおかげで、本当に後押ししてもらえて、あのような演技ができたと思います」と振り返った。
さらに「自分にご褒美をあげるなら」という質問には、木原選手が「（三浦選手と）2人ともこのオリンピックに向けて食事制限をしっかりやってきたので、しばらくは自分たちの好きなものを食べたいなという風に思いますし、なかなか自由に時間を使えていなかったので、僕自身はキャンピングカーでアメリカを横断したい」と回答。三浦選手は「私たちカナダを拠点に練習しているので、あまり日本に帰国することがないので、お寿司などの日本食をたくさん食べたいなと思います」と笑顔を見せていた。