メダルラッシュのスノーボード日本代表支えた名古屋の職人 ｢『ありがとうございます』の一言で全て報われた｣ ミラノ・コルティナオリンピック
今回のオリンピックで、スノーボード日本代表の躍進を支えた職人が、名古屋にいました。
（キャラファクトリー 山本恭平代表 2月20日）
Q.どういう形で選手を支えた？
「選手の板のメンテナンスをする。雪に合わせた板の状態を、常にいい状態で選手がパフォーマンスを発揮できるように調整する」
Q.現地で調整した？
「3週間ほど現地にいた」
Q.いつ帰ってきた？
「3日前（2月17日）」
2008年から日本代表のテクニカルスタッフに
山本さんは、スノーボードの裏面を削って調整したり、ワックスをかけたりするチューンナップ専門店を名古屋･緑区で経営。その腕が認められ、2008年からはスノーボード日本代表のテクニカルスタッフに。
（山本代表）
Q.これ戸塚選手？
「戸塚選手の少し前の写真」
Q.いつくらいから？
「戸塚選手に2016年からチューンナップの依頼をしてもらった」
Q.長い付き合いだが金メダル取れた時はどう思った？
「感無量」
ショップにはメダリストの板が…次の大会に向け調整
ショップの奥に行くと…
（山本代表）
「実際に戸塚選手が（今回のオリンピックの）試合で使った板」
（大石アンカーマン）
「金メダル取った時の板！ユウトって書いてある」
なんと、スノーボード男子ハーフパイプ金メダリストの神奈川出身・戸塚優斗選手のボードのほかに、銅メダリストの北海道出身・山田琉聖選手のボードも。
次の大会に向けこれから調整を行います。
「『ありがとうございます』の一言で全て報われた」
今回のオリンピックでもそうだったように、基本的にレース直前までボードの調整は続くそうです。
（山本代表）
「スタートの10分前まで裏で最後のワックスを塗ったり、最後のエッジの調整したり。決勝3本の試技でもちょっと変える」
Q.毎回変えてる？
「そうなんです」
（大石）
「陰で支えてくれてる人がいることを忘れちゃいけないですね」
（山本代表）
「メダルを取った後に言ってくれた『ありがとうございます』の一言で全て報われた」