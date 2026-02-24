今回のオリンピックで、スノーボード日本代表の躍進を支えた職人が、名古屋にいました。

【写真を見る】メダルラッシュのスノーボード日本代表支えた名古屋の職人 ｢『ありがとうございます』の一言で全て報われた｣ ミラノ・コルティナオリンピック

（キャラファクトリー 山本恭平代表 2月20日）

Q.どういう形で選手を支えた？

「選手の板のメンテナンスをする。雪に合わせた板の状態を、常にいい状態で選手がパフォーマンスを発揮できるように調整する」

Q.現地で調整した？

「3週間ほど現地にいた」

Q.いつ帰ってきた？

「3日前（2月17日）」

2008年から日本代表のテクニカルスタッフに

山本さんは、スノーボードの裏面を削って調整したり、ワックスをかけたりするチューンナップ専門店を名古屋･緑区で経営。その腕が認められ、2008年からはスノーボード日本代表のテクニカルスタッフに。

（山本代表）

Q.これ戸塚選手？

「戸塚選手の少し前の写真」

Q.いつくらいから？

「戸塚選手に2016年からチューンナップの依頼をしてもらった」

Q.長い付き合いだが金メダル取れた時はどう思った？

「感無量」

ショップにはメダリストの板が…次の大会に向け調整

ショップの奥に行くと…



（山本代表）

「実際に戸塚選手が（今回のオリンピックの）試合で使った板」



（大石アンカーマン）

「金メダル取った時の板！ユウトって書いてある」

なんと、スノーボード男子ハーフパイプ金メダリストの神奈川出身・戸塚優斗選手のボードのほかに、銅メダリストの北海道出身・山田琉聖選手のボードも。



次の大会に向けこれから調整を行います。

「『ありがとうございます』の一言で全て報われた」

今回のオリンピックでもそうだったように、基本的にレース直前までボードの調整は続くそうです。



（山本代表）

「スタートの10分前まで裏で最後のワックスを塗ったり、最後のエッジの調整したり。決勝3本の試技でもちょっと変える」

Q.毎回変えてる？

「そうなんです」

（大石）

「陰で支えてくれてる人がいることを忘れちゃいけないですね」



（山本代表）

「メダルを取った後に言ってくれた『ありがとうございます』の一言で全て報われた」