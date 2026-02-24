◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２４日、美浦トレセン

前走の白富士Ｓで８着に敗れたマイネルモーント（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父ゴールドシップ）が、昨年の中山金杯２着を含めて【２３０１】の中山で巻き返しを狙う。２４日は角馬場で運動した後に坂路を軽快に走り、高木調教師は「特に変わらずいつも通りです」と順調な調整をアピールした。

２００７年に開業した高木厩舎は、今夏を最後に募集停止を発表したラフィアンターフマンクラブとの縁が、厩舎の礎だ。１４年にマイネルフロストで制した毎日杯が重賞初Ｖ。同年のスプリンターズＳをスノードラゴンで制してＧ１トレーナーへと駆け上がった。指揮官は「思い出深いので、さみしい感じはしますね」としんみり。それでも「まだ７、８年はこの勝負服が走り続けますし、（調教師として）今まで通りにやるだけです」と力強く語った。

「マイネル軍団」こと同クラブは、フリージア賞のファムクラジューズをはじめ、東京で先週３勝と好調。中山に舞台が替わっても赤、緑袖赤一本輪の勝負服が存在感を見せる。