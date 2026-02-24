『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「幼稚園バスに乗用車が追突 園児9人含む12人搬送」についてお伝えします。

交差点の真ん中に停車した1台の幼稚園バス。後方部分がへこんでしまっています。その前方には、フロント部分が大破した乗用車も。

24日午前、福岡県遠賀町の交差点で起きた交通事故。

警察によりますと、幼稚園の送迎バスと後続のトラックは、交差点付近で右折待ちをしていました。

すると、右折レーンの隣の車線から直進してきた乗用車がトラックに接触。さらに幼稚園の送迎バスの左後部に追突したとみられています。

トラックの運転手は…。

事故に巻き込まれたトラック運転手

「ものすごいスピードでした。ドンっていう音が聞こえて、そこから幼稚園バスの方に、事故車が突っ込んでいった。(乗用車の)ブレーキは踏んでいる感じはなかった。突っ込んでいったという感じ」

この事故により、園児9人と職員2人、73歳の乗用車の運転手1人が病院に搬送。いずれも意識はあり、命に別条はないということです。

警察が、当時の状況や事故の原因などについて調べています。