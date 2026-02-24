わんこと女の子の微笑ましいワンシーンが話題です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万3000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子と犬が『追いかけっこ』をした結果→『こたつ』に逃げ込んで…可愛すぎる光景】

わんこを追いかける女の子

TikTokアカウント「ponzudakkus」の投稿主さんの家には、ハルちゃん＆セナちゃん＆ルナちゃんという3匹のミニチュアダックスフンドが暮らしています。今回の主役は、末っ子のルナちゃん。そして、投稿主さんの娘さんです。

娘さんは、まだ小さな女の子。遊び盛りな娘さんの相手をしてくれるのは、もっぱらルナちゃんなのだといいます。この日の2人は、家の中で追いかけっこをしていた模様…。

女の子から逃げていたルナちゃんは、こたつの中に入り込みました。すると、女の子も後を追うようにこたつの中へ♡小さな体をグイグイねじ込ませて、ルナちゃんを追いかけたそうです。

反対側からひょっこり出てきて…

しかし、ルナちゃんも負けてはいません。こたつの反対側からささっと外へ出て、女の子をまくようにこたつを1周…。と思いきや、女の子もすぐに後を追いかけてきました。

ここで、なんとなく嫌な予感がしたという投稿主さん。ルナちゃんに追いつこうと張り切った女の子の足が、ルナちゃんに当たってしまったのです。ルナちゃんは、慌てて後ずさり…。投稿主さんが「コラ！」と注意したため、2人の追いかけっこは強制終了となりました。

2人の微笑ましい攻防戦は、多くの人をほっこり癒した模様。投稿には「ちゃんと反対側から逃げてるのすごい」「中まで入って来るの草」「癒される～」などたくさんのコメントが寄せられたのでした。

ちょっぴりトラブルはあったけれど、2人の仲の良さはこれからも変わらないことでしょう！！

わんこ用のこたつを導入♪

ルナちゃんは、こたつで温まりながら寝るのが大好き。そこで、犬用の小さなこたつを買ってみたといいます。余程気に入ったのか、ルナちゃんはとても気持ちよさそうに使っているそうです。

ちなみに、こたつはまん丸の形をしているため、胴長なルナちゃんはちょっぴりはみ出してしまうのだとか。ダックスならではの悩みはあるものの、「買ってよかった」と大満足な投稿主さんなのでした♡

TikTokアカウント「ponzudakkus」には、ハルちゃん＆セナちゃん＆ルナちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。3匹の賑やかな暮らしを覗いてみたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ponzudakkus」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。