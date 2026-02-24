かまいたち濱家が「これは美味いわ」と絶賛した“大人のための”チョコレート

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【チョコ2026】かまいたちがコンビニ・百貨店・お取り寄せ・スーパーで最新の気になるチョコを食べてみた！』という動画をアップ。コンビニチョコから、ハイブランドのチョコまで、幅広くお2人が試食し、感想を話す様子を公開！この中で、濱家さんが絶賛した大人の味わいのチョコレートをピックアップします♪

【関連】「うまっ！何これ！？」かまいたち濱家が衝撃を受けた“定番お菓子”「めちゃくちゃうまいやん」

大量にチョコが並べられた状態で、濱家さんが「良さそう〜」と手に取ったのはこちらの商品。

◼︎竹鶴ピュアモルト生チョコレート

SILSMARIA / 竹鶴ピュアモルト生チョコレート 税込3,348円（公式サイトより）

ニッカウヰスキーのブレンダー達の受け継がれた技術で生まれた『竹鶴ピュアモルト』を使用した生チョコレート！

ほろ苦く甘い至福のひと時を楽しむことができる、アルコール3％を含んだ大人のチョコレートです。

◼︎高級なお味を絶賛

濱家さんは、まず香りを嗅ぐと、「ウイスキーの香りするわ、めっちゃ」とコメントし、試食すると「美味しいね」と納得した様子。

また、「（お酒感も）結構しっかりあるけど。うまっ！これは美味いわ」「高級な味！」と、終始大絶賛されていました。

その後、たくさんのチョコを試食したお2人が、この日食べた中での“個人的MVP”を聞かれると、濱家さんは「竹鶴もうまかったな。美味い！」と、こちらの商品も1つにあげていました！

■動画もチェック

動画では、この他にもかまいたちのお2人がさまざまな価格帯のチョコレートを試食する様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね♪