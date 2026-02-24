千賀健永「化粧ノリも良くなる」愛用の“朝晩使う”スキンケアクリーム

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【施術当日ルーティン】千賀健永のダウンタイム中の夜の過ごし方！整えナイトスキンケア in ソウル』の動画を投稿。美容施術後のダウンタイム中の敏感な肌のスキンケアルーティーンを公開してくれました！中には使用するコスメの感想なども。

■クリーム

動画内に登場したのはこちら！

エスティ ローダー/アクア チャージ 薬用 ミルキー クリーム 医薬部外品 税込9,900円（公式サイトより）

肌がもっている水分保持能の改善を促すという、医薬部外品のクリーム！

千賀さんはこちらについて「これはね、めちゃめちゃ愛用してる、本当に良いよ」とコメントしながら紹介。

その使用感についても「硬すぎず柔らかすぎずみたいな」「クリームとしてのコーティング力がしっかりあります」とテクスチャーについても説明しながら保湿力についても言及。

使用のタイミングについても「夜も使うし朝も使う」「これ使うとすごく化粧ノリも良くなる」と朝晩使うスキンケアだと言い、その後のメイクノリについても語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。